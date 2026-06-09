Verujemo da bez mnogo preterivanja možemo reći da je ovo državna granica koju smo sigurno prešli najmanje trideset puta. Verovatno je to granica koju smo prešli najviše puta u životu.

Granica sa Bosnom i Hercegovinom joj je dobra konkurencija, jedina razlika je što kada idete kod naših istočnih suseda, bar znate da ste definitivno ušli u drugu zemlju. Granični prelaz između Italije i Vatikana je nešto poput zamišljene granice. Postoji na mapi, ali nema, kako bi Balašević rekao,"gaženja" preko granice.

Dok šetate ulicama Rima i nalazite se u blizini Vatikana, retko ćete sa sigurnošću znati u kojoj se zemlji nalazite.

Granica između Italije i Vatikana nalazi se u srcu Rima

Zapravo, ako do sada niste znali, granica između Italije i Vatikana nalazi se u samom srcu Rima i dugačka je samo oko 3,2 kilometra, zbog čega se smatra jednom od najkraćih državnih granica u Evropi. Ova granica okružuje Vatikan, koji se prostire na samo 0,44 kvadratna kilometra.

Veći deo granice čine visoki kameni zidovi izgrađeni u 16. i 17. veku, dok se najpoznatiji ulaz nalazi na Trgu Svetog Petra, i upravo na ovoj lokaciji milioni ljudi svake godine praktično neprimećeno prelaze iz Italije u drugu zemlju.

Zanimljivo je da Vatikan nema klasične granične prelaze kao druge zemlje, već nekoliko glavnih ulaza kroz istorijske zidine koje okružuju najmanju zemlju na svetu.

Ukupno postoji šest glavnih ulaza, od kojih je najpoznatiji Porta Sant’Ana, glavni ulaz sa puta koji čuva Švajcarska garda. To je takođe jedan od najvidljivijih graničnih prelaza upravo zbog stražara i činjenice da će vas neko zapravo zaustaviti ako pokušate da prođete tamo. Verovatno ćete uskoro biti pušteni, osim ako se nešto važno ne dešava u samom Vatikanu.

Ulaz Arko dele Kampane koriste svi koji prolaze do Bazilike Svetog Petra, a postoji i poseban ulaz za Vatikanske muzeje na severnoj strani zidina. Nijedan od ovih ulaza nećete doživeti kao klasičnu državnu granicu, piše Putni kofer.

Pored njih, postoje i zvanični ulazi kao što su ulaz Petrijano i Porta del Peruđino, koje koriste zaposleni, diplomate i službena vozila, a nema prolaza za "obične" ljude, dok je Porta Kavaleđeri povezana sa rimskom četvrti Borgo.

Uprkos ovih nekoliko tačaka gde se ne može proći, granica između Italije i Vatikana je i dalje jedna od "najmekših" na svetu. Prve vatikanske granice počele su da se pojavljuju 852. godine, kada su zidovi izgrađeni nakon napada saracenskih razbojnika koji su opljačkali baziliku Svetog Petra.

Papa Lav IV. tada je naredio izgradnju odbrambenog zida oko takozvanog Lavonskog grada, područja koje je obuhvatalo današnji Vatikan i deo Rima. Zidovi su bili visoki skoro 12 metara i protezali su se oko Vatikanskog brda u dužini od nešto manje od dva kilometra, prema informacijama sa portala Medievalists.

Tokom vekova, pape su dodatno proširivale i jačale utvrđenja, delom zbog političke moći, a delom da bi se zaštitile od nasilja i sukoba u Rimu. Iako su mnogi delovi zidova nestali, veliki deo vatikanske granice danas čine upravo ti istorijski zidovi koji su vekovima štitili centar Katoličke crkve.

Poznato je da su pape kroz istoriju, pored svoje verske moći, imale i političku moć, vladajući velikim delom centralne Italije poznatim kao Papska država. Međutim, tokom ujedinjenja Italije u 19. veku, nova italijanska država je postepeno osvajala skoro celu teritoriju pod papskom kontrolom.

Konačna prekretnica dogodila se 1870. godine kada je italijanska vojska zauzela Rim, a papa je izgubio svoju državu.

Decenijama nakon toga, pape nisu priznavale vlast Italije nad Rimom i smatrale su se "zarobljenicima u Vatikanu". Ovaj sukob je trajao skoro 60 godina i naziva se "Rimsko pitanje". Rešenje je došlo 1929. godine kada su Italija i Sveta stolica potpisale Lateranske ugovore.

Zahvaljujući tome, Vatikan je zvanično postao nezavisna i suverena država, a Italija je priznala papsku vlast nad ovom malom teritorijom u srcu Rima. Zauzvrat, Vatikan je priznao Kraljevinu Italiju i Rim kao njen glavni grad. Glavni razlog za stvaranje Vatikana bio je osiguranje političke nezavisnosti pape kako ne bi bio pod kontrolom druge države, piše Britanika.

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