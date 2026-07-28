Kako do subvencije za privatni vrtić - potreban vam je jedan papir, evo gde možete da ga dobijete

Ključni uslov za ostvarivanje ovog prava jeste dobijanje odbijenice, odnosno zvanične potvrde da u željenom državnom vrtiću nije bilo slobodnog mesta.

Ko može da dobije odbijenicu?

Pravo na odbijenicu imaju isključivo roditelji čijoj deci nije obezbeđeno mesto u državnoj predškolskoj ustanovi zbog nedostatka kapaciteta.

Sa druge strane, roditelji koji imaju mogućnost upisa u državni vrtić, ali se ipak odluče za privatni, nemaju pravo na subvenciju i troškove boravka snose sami.

Kako se dobija odbijenica?

Postupak se najvećim delom obavlja elektronski putem portala eUprava.

Najpre se podnosi zahtev za upis deteta u državni vrtić. Ukoliko nadležna komisija utvrdi da nema slobodnih mesta, roditelj može da podnese zahtev za izdavanje odbijenice. Nakon toga, dokument se preuzima u predškolskoj ustanovi u kojoj je podnet prvobitni zahtev.

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Kako se ostvaruje subvencija?

Nakon dobijanja odbijenice, roditelji mogu da upišu dete u privatni vrtić i podnesu zahtev za ostvarivanje gradske subvencije.

Zahtev je moguće podneti elektronski ili lično u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, a u ime roditelja to može učiniti i privatna predškolska ustanova u koju se dete upisuje.

Koliko dugo važi odbijenica?

Jednom izdata odbijenica važi sve dok dete pohađa isti privatni vrtić.

Nova odbijenica potrebna je samo ukoliko roditelji odluče da dete ispišu iz jedne privatne predškolske ustanove i upišu ga u drugu. U tom slučaju procedura se ponavlja – podnosi se novi zahtev za upis u državni vrtić, a zatim, ukoliko nema mesta, i zahtev za izdavanje nove odbijenice.

Više od 25.000 dece u privatnim vrtićima

Prema podacima Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, u privatnim predškolskim ustanovama trenutno boravi više od 25.000 mališana, dok državne vrtiće pohađa oko 58.000 dece.

Od uvođenja sistema subvencionisanja privatnih vrtića 2015. godine, Grad Beograd je za ovu namenu izdvojio više od 20 milijardi dinara, a broj privatnih predškolskih ustanova povećan je sa oko 50 na približno 450.

Kolika je subvencija?

Boravak dece u državnim vrtićima besplatan je od septembra 2023. godine.

Za roditelje čija deca pohađaju privatni vrtić na osnovu odbijenice, Grad Beograd trenutno obezbeđuje subvenciju od 33.000 dinara mesečno po detetu, dok razliku do pune cene boravka snose roditelji.

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