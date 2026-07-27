Prema podacima koje je objavila Gradska uprava Venecije, od takozvanog doprinosa za pristup gradu prihodovano je više od pet miliona evra, dok je tokom 60 dana, koliko je taksa na snazi ove godine, izdato više od 650.000 plaćenih ulaznih potvrda, prenosi italijanski portal "Wanted in Milan".



Taksa je naplaćivana vikendom i određenim radnim danima u periodu od 3. aprila do 26. jula.



Gradski zvaničnici naveli su da preliminarna analiza pokazuje prve znake smanjenja gužvi tokom dana sa najvećim brojem posetilaca u poređenju sa prethodnim godinama, ali su istakli da će taj zaključak biti detaljno analiziran u završnom izveštaju o sprovođenju projekta.



Venecija je taksu za jednodnevne posetioce uvela 2024. godine kao jednu od prvih mera u svetu za suzbijanje prekomernog turizma u istorijskom centru grada, prenosi Tanjug.



Sistem podrazumeva da posetioci koji ne borave u gradu preko noći moraju unapred da rezervišu ulazak i plate taksu u unapred određenim terminima kada se očekuje najveći priliv turista.



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