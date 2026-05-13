Putovanje automobilom iz Srbije ka Crnoj Gori i u 2026. godini ostaje jedna od najčešćih letnjih ruta, a ukupni troškovi zavise od izabrane trase, potrošnje vozila i cene goriva.

Put najčešće vodi ka Budvi, Kotoru i Baru, i u praksi se svodi na dve varijante - klasičnu magistralu preko Zlatibora i kombinaciju auto-puta kroz Srbiju uz nastavak kroz Crnu Goru. Razlika između njih se ne ogleda samo u komforu vožnje, već i u potrošnji goriva, putarinama i ukupnom vremenu putovanja.

Najčešće korišćena magistralna ruta ide preko Beograda, Čačka, Požege, Zlatibora, Užica i Prijepolja do graničnih prelaza Gostun ili Jabuka, a zatim dalje kroz Bijelo Polje, Mojkovac i Kolašin ka Podgorici i crnogorskom primorju. Ovo je tradicionalni pravac koji prolazi kroz planinske predele i i dalje je najzastupljeniji izbor putnika.

U ovoj varijanti nema klasičnih auto-putarina, ali je potrošnja goriva realno veća zbog uspona, krivina i sporije vožnje u letnjoj sezoni.

U praksi, trošak goriva za put u jednom pravcu iznosi oko 45 do 65 evra za manja vozila, 55 do 75 evra za srednja, dok veći automobili i SUV modeli troše između 65 i 85 evra. Magistrala je poznata po gužvama u sezoni, posebno na Zlatiboru i uskim deonicama kroz Crnu Goru, ali ostaje najdirektniji i najkorišćeniji pravac.

Druga opcija je kombinacija auto-puta kroz Srbiju i nastavka magistralom kroz Crnu Goru. U tom slučaju se ide pravcem Beograd-Čačak-Požega, gde se koristi auto-put “Miloš Veliki”, nakon čega se nastavlja ka Zlatiboru i granici, pa dalje prema Podgorici i primorju. Ova varijanta donosi brži i rasterećeniji prolaz kroz Srbiju.

Putarine u Srbiji na relaciji Beograd-Čačak iznose oko 360 dinara, dok je Beograd-Požega oko 780 dinara.

U Crnoj Gori se dodatno plaća autoput Smokovac-Mateševo 3,5 evra i tunel Sozina 2,5 evra, što zajedno daje oko 10 do 12 evra putarina u jednom pravcu. Trošak goriva ostaje isti kao i kod magistrale i kreće se okvirno od 45 do 85 evra, u zavisnosti od vozila i načina vožnje.

Kada se sve sabere, ukupni trošak putovanja automobilom od Srbije do crnogorskog primorja u jednom pravcu realno iznosi između 65 i 140 evra.

Autobuska karta na istoj relaciji kreće se uglavnom između 35 i 60 evra do Budve, odnosno 40 do 65 evra do Kotora ili Bara, uz vreme putovanja od osam do 12 sati, u zavisnosti od gužvi i zadržavanja na granici.

U praksi, razlika između magistrale i auto-puta nije velika u ceni, već u iskustvu vožnje. Magistrala ostaje klasičan i direktan put kroz planine, dok auto-put kroz Srbiju donosi više komfora i stabilniju vožnju u prvom delu rute. Obe varijante se na kraju spajaju u isti pravac ka crnogorskom primorju, gde letnje gužve često imaju veći uticaj na ukupno vreme putovanja nego sama kilometraža.

