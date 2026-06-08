Ako planirate letovanje u Crnoj Gori, ovo su plaže sa najčistijim morem

Najnovija merenja kvaliteta morske vode duž crnogorskog primorja pokazala su da je Jadran u odličnom stanju, a na više od 90 odsto ispitanih lokacija voda je ocenjena najvišom ocenom.

Rezultati redovnog monitoringa potvrđuju da su najpopularnija kupališta bezbedna za kupače, dok pojedine destinacije beleže gotovo savršene rezultate.

Krajem maja 2026. godine Institut za biologiju mora sproveo je opsežno ispitivanje kvaliteta morske vode na čak 114 lokacija duž crnogorskog primorja. Rezultati, koje je objavilo JP Morsko dobro, pokazuju da se na više od 90 odsto ispitanih mesta voda klasifikuje kao „odlična“.

Na manjem broju lokacija zabeležen je „dobar“ ili „zadovoljavajući“ kvalitet mora, što potvrđuje da je sanitarna ispravnost vode na visokom nivou u svim važnijim turističkim centrima.

Budvanska rivijera prednjači

Budvanska rivijera ostvarila je najbolje rezultate. Od ukupno 34 ispitane lokacije, čak 33 su dobile najvišu ocenu kvaliteta morske vode.

Odlični rezultati zabeleženi su i u Tivtu, gde je na svih 10 mernih mesta registrovan vrhunski kvalitet mora.

U Kotoru je more najvišom ocenom ocenjeno na 14 od 15 lokacija, dok su na jugu Crne Gore rezultati takođe veoma dobri.

U Ulcinju je odličan kvalitet mora potvrđen na svih 14 ispitanih lokacija, dok je u Baru najviša ocena zabeležena na 14 od ukupno 15 mernih mesta.

Kakva je situacija u Herceg Novom?

U Herceg Novom analizirane su 22 lokacije. Na njih 18 more je ocenjena kao odlična, dok su preostale lokacije dobile ocene „dobar“ i „zadovoljavajući“ kvalitet.

Kontrola po evropskim standardima

Dodatnu sigurnost turistima pruža činjenica da se kontrola kvaliteta morske vode sprovodi prema evropskim standardima.

Uzorkovanje i analize obavljaju se na svakih 15 dana, a monitoring će trajati do kraja septembra, piše Kamatica.

Posebna pažnja posvećena je mikrobiološkim parametrima, odnosno prisustvu bakterija Escherichia coli i intestinalnih enterokoka, kako bi se proverila zdravstvena bezbednost vode za kupače.

Šta ako dođe do zagađenja?

U slučaju da kvalitet mora na nekoj lokaciji odstupi od propisanih normi, javnost i nadležne službe odmah se obaveštavaju, a sprovodi se i dodatno uzorkovanje kako bi se utvrdio uzrok promene.

Prema prvim merenjima u 2026. godini, crnogorsko primorje spremno dočekuje turističku sezonu, uz visok kvalitet mora na gotovo svim najposećenijim plažama.

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