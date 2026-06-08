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Turizam

Mnogi su mu rekli da ne ide tamo zbog cena, a onda je pokazao šta je dobio za 4,60 evra - "I to uz pogled na more"

Dok mnogi turisti poslednjih godina tvrde da Tenerife više nisu povoljna destinacija kao nekada, jedan putnik pokazao je potpuno drugačiju stranu ovog popularnog ostrva. Za samo 4,60 evra dobio je obilan doručak, a njegov video ubrzo je postao hit na društvenim mrežama.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.09:59
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Mnogi su mu rekli da ne ide tamo zbog cena, a onda je pokazao šta je dobio za 4,60 evra - "I to uz pogled na more"
Foto: Shutterstock | shuterstock
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Visoke cene smeštaja, restorana i turističkih sadržaja često su tema među putnicima koji posećuju Kanarska ostrva. Zato je objava jednog turista iz letovališta Los Kristijanos privukla toliku pažnju.

Ne samo zbog cene, već i zbog onoga što je dobio za taj novac.

Doručak za manje od pet evra

Na njegovom tanjiru našli su se tostirani hleb, kobasice, slanina, pečeni paradajz, dva jaja i sos.

Kako je objasnio, obrok je prvobitno uključivao i pečeni pasulj, ali je odlučio da ga preskoči, prenosi Dnevno.

Dok je sedeo tik uz obalu, sa pogledom na Atlantski okean, priznao je da ga je račun prijatno iznenadio.

"Mnogi govore da Tenerife više nisu jeftine, ali ovaj doručak pokazuje da i dalje mogu da se pronađu odlične ponude", rekao je u videu.

"Za cenu jednog piva dobio sam kompletan obrok"

Ono što ga je posebno iznenadilo jeste poređenje sa cenama u Velikoj Britaniji.

"Za cenu jednog piva u britanskom pabu dobio sam kompletan engleski doručak, na suncu i sa pogledom na more", rekao je.

Upravo ta rečenica privukla je najveću pažnju korisnika društvenih mreža i pokrenula raspravu o tome koliko danas zaista košta odmor na Tenerifima.

Komentari podelili internet

Video je za kratko vreme prikupio hiljade pregleda i komentara.

Dok su jedni smatrali da je reč o odličnoj ponudi, drugi nisu bili oduševljeni.

Jedan komentar posebno se izdvojio:

"Otišao si u Španiju da jedeš engleski doručak".

Mnogi su istakli da bi na odmoru radije probali lokalne specijalitete, svežu ribu ili tradicionalna kanarska jela, umesto hrane koju mogu da pronađu i kod kuće.

Sa druge strane, bilo je i onih koji su tvrdili da bi za isti doručak u Velikoj Britaniji morali da plate višestruko više.

Nisu svi bili impresionirani

Pojedini korisnici smatrali su da niska cena verovatno znači i skromniji kvalitet sastojaka.

"eftina hrana, jeftin ukus", napisao je jedan komentator.

Drugi su ocenili da meso i ostali sastojci verovatno nisu vrhunskog kvaliteta, dok su neki jednostavno zaključili da im doručak ne izgleda naročito primamljivo.

Da li su Tenerife i dalje povoljna destinacija?

Ova objava ponovo je otvorila pitanje koje zanima mnoge putnike.

Iako su cene na Tenerifima poslednjih godina porasle, brojni turisti tvrde da se uz malo istraživanja i dalje mogu pronaći veoma povoljni restorani, lokalni barovi i porodični objekti koji nude odličan odnos cene i kvaliteta.

Najveće špansko ostrvo u Kanarskom arhipelagu, poznato kao „ostrvo večnog proleća“, i dalje privlači milione posetilaca zahvaljujući blagoj klimi tokom cele godine, prelepim plažama i raznovrsnoj gastronomskoj ponudi.

A da li je doručak od 4,60 evra zaista odlična ponuda ili samo još jedan internet trik, procenite sami.

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Turizam cene Tenerife

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