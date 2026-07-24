OFAC je prvobitno izdao dozvolu kako bi omogućio Lukoilu da vodi pregovore i sklapa uslovne sporazume sa potencijalnim kupcima za kompaniju LUKOIL International GmbH (LIG), koja upravlja velikim delom njegovih stranih aktiva, a svaka konačna prodaja i dalje zahteva posebno odobrenje američkih vlasti, prenosi Interfaks.

Lukoil je nakon uvođenja sankcija u oktobru 2025. najavio povlačenje iz međunarodnog poslovanja.

Prvi pokušaj prodaje, dogovoren sa kompanijom Gunvor, propao je nakon što OFAC nije odobrio transakciju.

Krajem januara 2026. ruska kompanija je postigla sporazum sa američkim investicionim fondom Karlajl o prodaji međunarodne aktive, a taj dogovor još čeka zeleno svetlo američkog regulatora.

LIG poseduje značajnu imovinu van Rusije, uključujući rafinerije u Bugarskoj, Rumuniji i Holandiji, kao i mrežu od oko 2.500 benzinskih stanica u 19 zemalja, piše Tanjug.

Lukoil je zbog sankcija već otpisao vrednost tog poslovanja i prijavio gubitak od 1,66 biliona rubalja (oko 18 milijardi evra).

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