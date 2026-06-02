Svet

Od zemlje snova do borbe za račune - sve više ljudi napušta Nemačku

Godinama je Nemačka važila za simbol sigurnosti, stabilnih primanja i boljeg života. Za mnoge ljude sa Balkana bila je sinonim za zemlju u kojoj se rad isplati, gde se lakše dolazi do posla i gde je moguće izgraditi sigurnu budućnost. Međutim, poslednjih godina slika se polako menja.

Autor: Dubravka Jovanović
02.06.2026. 15:30
Iako Nemačka i dalje spada među najjače evropske ekonomije, sve više građana oseća pritisak rastućih troškova života, dok najnoviji podaci pokazuju da se menja i migracioni trend - broj doseljenika opada, a sve više ljudi odlučuje da ode.

Sve više ljudi odlazi iz Nemačke

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Visbadenu, tokom 2025. godine iz Hrvatske se u Nemačku doselilo 10.346 osoba.

Istovremeno, čak 20.504 ljudi preselilo se iz Nemačke u Hrvatsku, piše Deutsche Welle.

To znači da se gotovo dvostruko više ljudi odlučilo za život van Nemačke nego za dolazak u nju iz Hrvatske.

Ovakav trend traje već nekoliko godina, a poslednji put je veći broj ljudi iz Hrvatske otišao u Nemačku nego što se iz nje vratio još 2022. godine.

Za mnoge koji su nekada sanjali život u Nemačkoj, ove brojke deluju iznenađujuće. Ipak, oni koji tamo žive kažu da svakodnevica više nije ista kao nekada.

Život je sve skuplji, a plata ne prati troškove

Poslednjih godina rast cena postao je jedna od glavnih tema među nemačkim građanima.

Računi za stan, energente, hranu i svakodnevne potrebe postali su znatno viši nego pre nekoliko godina, pa mnoge porodice danas mnogo pažljivije planiraju svaki evro.

Upravo zbog toga sve češće se čuju priče ljudi koji, uprkos redovnim primanjima, imaju osećaj da žive skromnije nego ranije.

Nekada je odlazak u Nemačku značio finansijsku sigurnost. Danas mnogi kažu da se sve više radi, a da na kraju meseca ostaje manje novca.

Siromaštvo dostiglo rekordni nivo

Dodatnu zabrinutost izazivaju podaci nemačkog Paritetnog udruženja socijalne zaštite.

Prema njihovom izveštaju, stopa siromaštva porasla je na 16,1 odsto stanovništva, što je najviši nivo zabeležen do sada.

Drugim rečima, svaki šesti stanovnik Nemačke danas živi u siromaštvu ili je na korak od njega.

Izvršni direktor udruženja Joahim Rok ocenio je da situacija sve više poprima obrise ozbiljne društvene krize.

Posebno zabrinjava činjenica da broj ugroženih raste već drugu godinu zaredom.

Penzioneri među najugroženijima

Jedan od najtežih problema pogađa starije građane.

Prema podacima iz izveštaja, gotovo svaki peti stanovnik stariji od 65 godina nalazi se u riziku od siromaštva.

Za mnoge penzionere to znači svakodnevno odricanje, pažljivo planiranje troškova i razmišljanje o tome da li će novca biti dovoljno do kraja meseca.

Pored njih, među najugroženijima su samohrani roditelji, osobe koje žive same i građani sa nižim primanjima.

Nekima novac nije dovoljan ni za osnovne potrebe

Možda najteži podatak odnosi se na činjenicu da gotovo sedam odsto stanovništva nema dovoljno novca da redovno pokrije osnovne životne troškove.

To znači da pojedina domaćinstva imaju problema sa plaćanjem računa za struju i grejanje, ali i sa kupovinom osnovnih kućnih aparata kada se pokvare.

Za porodice koje su nekada živele bez većih finansijskih briga, ovakve situacije postaju sve češća realnost.

Menja se percepcija života u Nemačkoj

Nemačka i dalje nudi brojne mogućnosti, posebno kada je reč o zaposlenju i standardu koji je i dalje među višima u Evropi.

Ipak, sve više ljudi priznaje da život tamo više nije onakav kakvim ga mnogi zamišljaju.

Visoki troškovi stanovanja, rast cena i sve veći finansijski pritisak menjaju svakodnevicu miliona građana.

Zbog toga najnoviji podaci o migracijama i siromaštvu ne govore samo o statistici. Oni pokazuju da se menja način života u zemlji koja je decenijama važila za simbol ekonomskog uspeha.

