Prošle nedelje, Nemac je na sudu dobio spor protiv turističke agencije preko koje je uplatio porodični odmor u Grčkoj 2024, tvrdeći da svakog jutra, iako je ustajao rano, nije mogao da nađe slobodno mesto pored bazena pošto su drugi gosti 'obeležili teritoriju' peškirima.

Sud u Hanoveru je nedavno presudio u njegovu korist i naložio turističkoj agenciji da mu na ime odštete isplati više od 900 evra.

U razgovoru za Dejli mejl, rekao je da će presuda biti "upozorenje" drugim turističkim agencijama i hotelima koji dozvoljavaju ovu praksu, nazvanu "juriš u zoru".

Da bi sprečili slične slučajeve i da ne bi morali na sudove, sada su neki hoteli sprovode drugačija pravila o raspodeli ležaljki kako se koji gost prijavi za boravak u njihovom objektu.

Namera je da se izbore sa onim što se naziva "ratovima za sunce".

"Veoma važna presuda"

Za odmor njegove četvoročlane porodice na grčkom ostrvu Kos, Nemac je platio 7.186 evra. Pred sudom je rekao da njegova turistička agencija nije ništa uradila da bi sprečila druge goste da peškirima rezervišu mesta na ležaljkama pored bazena, što je česta praksa u mnogim letovalištima na Mediteranu.

Rekao je i da ležaljke nisu slobodne čak ni u šest ujutru, kada je ustajao, i da su njegova deca bila primorana da leže na pločnicima.

Iako mu je turistička agencija prvobitno vratila 350 evra, sudije u Hanoveru su presudile da porodica ima pravo na povraćaj od 986,70 evra.

U presudi, sudije su priznale da turistička agencija nije mogla da utiče na upravljanje hotelom u kojem je odsela ova porodica i da nije mogla da osigura da svaki gost ima pristup ležaljkama u bilo kom trenutku.

Ali su naglasili i da turistička agencija ima obavezu obezbeđivanja organizacione strukture koja garantuje "razuman" odnos ležaljki i gostiju.

"Bili smo u velikom hotelu, luksuznom. Pored bazena je bilo oko 400 ležaljki, a na svima je bio peškir. Ti gosti zapravo i nisu koristili ležaljke, već su otišli ​​u grad ili se vratili u krevet i spavali", ispričao je taj Nemac, koga je Dejli mejl identifikovao kao Davida Egerta, 48-godišnjeg oca dvoje dece i pilota iz Diseldorfa.

Rekao je da veruje da je doneta "veoma, veoma važna presuda".

"Kada sezona praznika počne u junu i julu i ljudi se suoče sa istim problemom, reći će: 'Vidite, neko je tužio turističku agenciju zbog ovoga. I ja ću isto'. Ako hiljade turista počnu da tuže turističke agencije, troškovi će se meriti milionima", dodao je on.

Od kada je presuda objavljena, drugi turisti su rekli za Bi-Bi-Si da su se susreli sa sličnim problemima.

Kako se neki hoteli bore protiv ove prakse?

Endru Mils iz Njukasla rekao je da je prošle godine na odmoru na Zanteu "većinu dana provodio daleko od bazena" jer su ležaljke "bile rezervisane peškirima već od šest ujutru".

Drugi turista je rekao da se nedavno vratio iz Antalije u Turskoj gde je rezervacija ležaljki sa peškirima u zoru "zaista oduzela sjaj odmoru".

Ali u nekim odmaralištima smišljaju rešenja.

Tokom posete popularnim mestima na francuskoj mediteranskoj obali, jedan čovek nam je rekao da "dva puta dnevno oglašavaju sirenu i ako niste na ležaljci, svi predmeti se uklanjaju i stavljaju u evidenciju izgubljenih stvari".

Drugi nam je rekao da je posetio hotel u kiparskom odmaralištu Protaras koji je "veoma rigorozan" u sprovođenju politike da gosti mogu da rezervišu ležaljku za ceo odmor, ali i da obaveste upravu hotela ako žele da promene mesto.

Kolin Dejvison (73) iz Njukasla rekao je da je sličan sistem "dodele ležaljki" primenjuju u odmaralištu u Pafosu na Kipru, što je bilo "sjajno".

Gostima se dodeljuje ležaljka prilikom prijave i dozvoljeno im je da zatraže "željeno mesto" za vreme trajanja odmora, a ta odluka se donosi "pravedno i pažljivo", piše na sajtu hotela.

Gosti mogu i da zatraže promenu mesta

"U jednom hotelu na Kipru, suncobrani su numerisani. Na početku odmora, hotel ih dodeljuje gostima - jedan na dve osobe. Sa obe strane suncobrana je po jedna ležaljka, tako da četvoročlana porodica dobija dva suncobrana i četiri ležaljke. Voila (Eto)", rekla je Ešli Herman iz Votforda za Bi-Bi-Si.

Drugi ugostitelji pribegli su domišljatijim načinima za rešavanje problema.

"Jednom prilikom su na Ibici (popularnom letovalištu u Španiji), turisti uveče ostavljali peškire na ležaljkama. Međutim, ubrzo su prestali da to čine jer su neki momci usred noći pobacali sve peškire u bazen", ispričao je jedan turista.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.