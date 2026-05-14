Jezero Zaovine (Tara)
Jedno od najlepših planinskih jezera u Srbiji, okruženo gustim četinarskim šumama. Poznato je po čistoj, tirkiznoj vodi i mirnoj atmosferi.
Udaljenost od Beograda: oko 190 kilometara (3,5–4 sata vožnje)
- Gorivo (povratno): 40–60 evra
- Smeštaj (3 noći): 120–250 evra
- Hrana (3 dana): 60–120 evra po osobi
Zlatarsko jezero
Veštačko jezero izuzetno čiste vode, smešteno u planinskom kraju između Zlatibora i Prijepolja. Idealno za miran odmor i prirodu.
Udaljenost od Beograda: oko 230 kilometara (4–5 sati)
- Gorivo: 50–70 evra
- Smeštaj: 100–220 evra
- Hrana: 60–110 evra po osobi
Bešenovačko jezero (Fruška gora)
Poznato po tirkiznoj vodi i izgledu koji podseća na egzotične destinacije. Sve popularnije među mladima.
Udaljenost: oko 80 kilometara (1,5–2 sata)
- Gorivo: 20–30 evra
- Smeštaj: 110–200 evra
- Hrana: 60–120 evra po osobi
Uvačko jezero
Jedno od najpoznatijih prirodnih bisera jugozapadne Srbije, smešteno u kanjonu Uvca. Poznato je po meandrima, beloglavim supovima i netaknutoj prirodi.
Udaljenost od Beograda: oko 280 kilometara (4,5–5 sati vožnje)
- Gorivo (povratno): 60–80 evra
- Smeštaj (3 noći): 110–220 evra
- Hrana (3 dana): 60–120 evra po osobi
Borsko jezero
Uređeno turističko jezero sa plažama, hotelima i restoranima. Pogodno za porodice i aktivan odmor.
Udaljenost: oko 150 kilometara (2,5–3 sata)
- Gorivo: 30–50 evra
- Smeštaj: 120–250 evra
- Hrana: 70–140 evra po osobi
Vlasinsko jezero
Planinsko jezero na velikoj nadmorskoj visini, poznato po plutajućim „ostrvcima” i hladnoj, čistoj vodi. Idealno za miran odmor i prirodu.
Udaljenost od Beograda: oko 330 kilometara (4,5–5,5 sati vožnje)
- Gorivo (povratno): 70–90 evra
- Smeštaj (3 noći): 100–200 evra
- Hrana (3 dana): 50–110 evra po osobi
Srebrno jezero
Najpoznatije i najposećenije jezero u Srbiji, sa razvijenom turističkom ponudom i noćnim životom.
Udaljenost: oko 110 kilomatara (1,5–2 sata)
- Gorivo: 20–30 evra
- Smeštaj: 150–300 evra
- Hrana: 80–150 evra po osobi
Jezero Ćelije (Kruševac)
Mirno i manje turistički razvijeno jezero, idealno za kupanje i jednodnevne izlete, piše Telegraf.
Udaljenost: oko 180 kilometara (2,5–3 sata)
- Gorivo: 30–50 evra
- Smeštaj: 90–180 evra
- Hrana: 50–100 evra po osobi
