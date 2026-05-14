Jezero Zaovine (Tara)

Jedno od najlepših planinskih jezera u Srbiji, okruženo gustim četinarskim šumama. Poznato je po čistoj, tirkiznoj vodi i mirnoj atmosferi.



Udaljenost od Beograda: oko 190 kilometara (3,5–4 sata vožnje)



- Gorivo (povratno): 40–60 evra



- Smeštaj (3 noći): 120–250 evra



- Hrana (3 dana): 60–120 evra po osobi

Zlatarsko jezero

Veštačko jezero izuzetno čiste vode, smešteno u planinskom kraju između Zlatibora i Prijepolja. Idealno za miran odmor i prirodu.



Udaljenost od Beograda: oko 230 kilometara (4–5 sati)



- Gorivo: 50–70 evra



- Smeštaj: 100–220 evra



- Hrana: 60–110 evra po osobi

Bešenovačko jezero (Fruška gora)

Poznato po tirkiznoj vodi i izgledu koji podseća na egzotične destinacije. Sve popularnije među mladima.



Udaljenost: oko 80 kilometara (1,5–2 sata)



- Gorivo: 20–30 evra



- Smeštaj: 110–200 evra



- Hrana: 60–120 evra po osobi

Uvačko jezero

Jedno od najpoznatijih prirodnih bisera jugozapadne Srbije, smešteno u kanjonu Uvca. Poznato je po meandrima, beloglavim supovima i netaknutoj prirodi.



Udaljenost od Beograda: oko 280 kilometara (4,5–5 sati vožnje)



- Gorivo (povratno): 60–80 evra



- Smeštaj (3 noći): 110–220 evra



- Hrana (3 dana): 60–120 evra po osobi

Borsko jezero

Uređeno turističko jezero sa plažama, hotelima i restoranima. Pogodno za porodice i aktivan odmor.



Udaljenost: oko 150 kilometara (2,5–3 sata)



- Gorivo: 30–50 evra



- Smeštaj: 120–250 evra



- Hrana: 70–140 evra po osobi

Vlasinsko jezero

Planinsko jezero na velikoj nadmorskoj visini, poznato po plutajućim „ostrvcima” i hladnoj, čistoj vodi. Idealno za miran odmor i prirodu.



Udaljenost od Beograda: oko 330 kilometara (4,5–5,5 sati vožnje)



- Gorivo (povratno): 70–90 evra



- Smeštaj (3 noći): 100–200 evra



- Hrana (3 dana): 50–110 evra po osobi

Srebrno jezero

Najpoznatije i najposećenije jezero u Srbiji, sa razvijenom turističkom ponudom i noćnim životom.



Udaljenost: oko 110 kilomatara (1,5–2 sata)



- Gorivo: 20–30 evra



- Smeštaj: 150–300 evra



- Hrana: 80–150 evra po osobi

Jezero Ćelije (Kruševac)

Mirno i manje turistički razvijeno jezero, idealno za kupanje i jednodnevne izlete, piše Telegraf.



Udaljenost: oko 180 kilometara (2,5–3 sata)



- Gorivo: 30–50 evra



- Smeštaj: 90–180 evra



- Hrana: 50–100 evra po osobi



