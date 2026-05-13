Zvuči kao opis neke utopije iz romana, ali reč je o Kneževini Lihtenštajn, jednoj od najmanjih, ali i najbogatijih zemalja na svetu. Smeštena između Švajcarske i Austrije, na svega 160 kvadratnih kilometara, ova zemlja prkosi modernim pravilima geopolitike.

Putovanje bez piste i ekonomija u tuđoj valuti

Prva stvar koju ćete primetiti ako odlučite da posetite ovu alpsku bajku jeste da u nju ne možete stići direktnim letom. Zbog specifičnog planinskog terena i malog prostora, Lihtenštajn nikada nije izgradio sopstveni aerodrom. Putnici se obično oslanjaju na obližnji Cirih, a zatim put nastavljaju vozom ili autobusom.



Još jedan kuriozitet je činjenica da Lihtenštajn nema svoju nacionalnu valutu. Još 1924. godine, država je sklopila sporazum sa Švajcarskom i uvela švajcarski franak (CHF) kao zvanično sredstvo plaćanja.



Ova monetarna unija pokazala se kao jedan od najpametnijih poteza u njihovoj istoriji, osiguravajući im stabilnost o kojoj mnoge veće nacije mogu samo da sanjaju.

Odbrana bez oružja: Kako je 80 vojnika kući dovelo prijatelja

Dok se velike sile trkaju u naoružanju, Lihtenštajn je svoju vojsku ukinuo još 1868. godine. Razlog je bio jednostavan i pragmatičan: bilo je preskupo održavati je. Od tada, jedina uniformisana lica u zemlji su pripadnici nacionalne policije.



Iz perioda dok su još imali vojsku datira i jedna od najlepših istorijskih anegdota. Tokom Austro-pruskog rata 1866. godine, Lihtenštajn je poslao jedinicu od 80 vojnika da čuvaju granicu. Kada je rat završen, kući se vratila grupa od 81 čoveka. Naime, tokom pohoda im se pridružio jedan italijanski oficir koji je želeo da postane njihov prijatelj, pa su ga jednostavno poveli sa sobom. Danas, u slučaju bilo kakve pretnje, neformalno se podrazumeva da bi Švajcarska stala u njihovu zaštitu.

Ekonomska sila skrivena među Alpima

Iako mala, ova kneževina je pravi ekonomski gigant. Lihtenštajn konstantno zauzima vrh liste zemalja sa najvećim BDP-om po glavi stanovnika. Ključ njihovog uspeha nije samo u niskim porezima, što ih je dugo činilo "poreskim rajem", već i u izuzetno snažnom proizvodnom sektoru.



Malo je poznato da je Lihtenštajn dom svetski poznatim kompanijama, poput giganta Hilti, koji proizvodi profesionalne građevinske alate. Pored industrije, bankarski sektor i upravljanje imovinom čine srž njihove stabilnosti. Zanimljivo je da u ovoj zemlji postoji više registrovanih kompanija nego samih stanovnika, što dovoljno govori o poslovnoj klimi koja tamo vlada.



Kneževina Lihtenštajn je dokaz da veličina države nije presudna za njen uspeh. Uz pametnu diplomatiju, oslanjanje na jače susede i fokus na visoku tehnologiju, ova zemlja bez vojske i piste ostaje jedna od najpoželjnijih adresa za život na planeti.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.