Dok se veći deo Evrope bori sa tmurnim nebom, maglom i dugim periodima kiše tokom jeseni i zime, na krajnjem jugu Španije postoji grad gde su oblaci retkost.

Smeštena između surovih planina, pustinjskih pejzaža i toplog Sredozemnog mora, Almerija izgleda kao da pripada drugom kontinentu, a ne Evropi koju većina ljudi zamišlja.

Tamo sunce dominira skoro tokom cele godine, a kiša je toliko neobična pojava da stanovnici često unapred znaju kada meteorolozi najave nekoliko kapi, jer takvi dani postaju tema razgovora u gradu, na poslu i uz kafu sa prijateljima…

Grad Almerija na mediteranskoj obali poznat je kao jedno od najsušnijih mesta u Evropi. Smeštena u regionu Andaluzije, između pustinjskog pejzaža i mora, Almerija izgleda potpuno drugačije od tipične slike evropskih gradova.

Umesto zelenih parkova i čestih pljuskova, dominiraju kamen, sunce, gole planine i beskrajno plavo nebo.

Meteorološki podaci pokazuju da Almerija prima manje od 200 milimetara padavina godišnje, što je manje od mnogih gradova širom Evrope koji prime takvu količinu kiše za samo nekoliko nedelja. U nekim delovima godine, meseci mogu proći bez značajnijih padavina, a lokalno stanovništvo je naviknuto na suvu klimu i veoma visoke temperature tokom leta.

U blizini grada nalazi se pustinja koja liči na američki divlji zapad

Posebno je interesantna pustinja Tabernas, koju stručnjaci nazivaju "jedinom pravom pustinjom na evropskom kontinentu".

Njen neobičan pejzaž decenijama privlači filmsku industriju, a brojni vesterni, istorijski spektakli i svetski poznati filmovi su tamo snimljeni.

Mnogi posetioci kažu da se osećaju kao da su stigli negde između Meksika i američkog Divljeg zapada, a ne u južnoj Evropi. Uprkos izuzetno suvoj klimi, Almerija uopšte nije dosadan grad. Naprotiv, to je živahna mediteranska destinacija puna uskih ulica, tapas barova, pijaca i opuštenog načina života.

Grad je poznat po dugim plažama, odličnoj hrani i činjenici da sunce tamo sija više od 300 dana u godini. Zato poslednjih godina privlači sve više putnika koji žele da pobegnu od kišnih i hladnih evropskih metropola.

Jedna od najvećih atrakcija grada svakako je Alkazaba u Almeriji, impresivna mavarska tvrđava koja se uzdiže iznad grada i vekovima čuva pogled na Sredozemno more. Izgrađena je u 10. veku tokom arapske vladavine, u vreme kada je Almerija bila jedna od najvažnijih luka Kalifata u Andaluziji.

Alkazaba u Almeriji nekada je služila kao vojna tvrđava, palata i zaštita od piratskih napada, a danas je jedan od najvažnijih istorijskih simbola južne Španije.

ompleks je toliko veliki da ga mnogi upoređuju sa malim gradom unutar zidina, a kroz njegove bašte, kule i kamene prolaze moguće je osetiti duh vremena u kojem je ovaj deo Evrope bio pod jakim arapskim uticajem.

Zanimljivo je i da je nedostatak kiše oblikovao svakodnevni život stanovnika. Kuće su građene da bi se sačuvala svežina, vegetacija je bila prilagođena suši, a poljoprivreda se decenijama razvijala uz pažljivo korišćenje vode i sistema za navodnjavanje. Područje oko grada sada je poznato širom Evrope zahvaljujući ogromnim staklenicima koji se mogu videti čak i iz svemira, piše Putni kofer.

U njima se tokom cele godine uzgajaju paradajz, paprika, krastavci, tikvice i drugo povrće, koje završava na trpezama brojnih evropskih zemalja.

