Dok su u pojedinim delovima zemlje rasle cene tovnih bikova i krava za klanje, u drugim regionima došlo je do pada cena teladi i svinja, kao i do izraženih razlika u ceni jagnjadi.

Rast cena u Užicu i Loznici, pad u nekim regionima

Na stočnoj pijaci u Užicu zabeležen je rast prodajnih cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, koji su dostizali oko 480 din/kg, kao i krava za klanje SM rase čija je dominantna cena bila oko 330 din/kg. Istovremeno, niža je bila cena teladi SM rase do 160 kilograma, koja se prodavala po oko 460 din/kg.

U Loznici je takođe evidentiran rast otkupne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, gde je dominantna cena iznosila oko 490 din/kg.

Za razliku od toga, u severnobačkom regionu tovni bikovi su otkupljivani po nižoj ceni od oko 445,50 din/kg, dok je u južnobačkom regionu zabeležen pad cene tovne junadi preko 480 kilograma na oko 450 din/kg. U Beogradu i okolini došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova, koji su se najčešće plaćali oko 470 din/kg.

U pirotskom regionu zabeležen je znatno viši nivo cena, gde su tovni bikovi dostizali oko 550 din/kg, telad oko 850 din/kg, a krave za klanje oko 250 din/kg. U južnobanatskom regionu cena tovne junadi ostala je stabilna i iznosila je oko 410 din/kg, dok je u mačvanskom regionu cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila oko 935 din/kg, uz nepromenjene cene ostalih kategorija goveda.

Mešovita kretanja cena po regionima

Na tržištu svinja zabeležene su različite promene. U srednjobanatskom regionu (Kikinda) došlo je do rasta otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, koje su otkupljivane po oko 185 din/kg.

U Pirotu je zabeležen rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, kao i prasadi do 15 kilograma, gde je dominirala cena od oko 450 din/kg, uz dobru ponudu i promet. Dok je u podrinjskom regionu došlo je do pada cene prasadi na oko 430 din/kg, dok je istovremeno zabeležen rast cene tovnih svinja na oko 170 din/kg.

U Beogradu i okolini tovne svinje su otkupljivane po nižoj ceni od oko 170 din/kg, uz dobru ponudu i prosečan otkup, a u Obrenovcu je cena prasadi ostala stabilna na oko 500 din/kg, dok je u Kraljevu zabeležen pad na oko 350 din/kg.

U južnobačkom regionu (Novi Sad) zabeležen je pad cene prasadi na oko 350 din/kg, kao i tovnih svinja u rasponu od 140 do 160 din/kg, u zavisnosti od kvaliteta i kategorije. U jablaničkom regionu tovne svinje su takođe pojeftinile i otkupljivane su po oko 180 din/kg.

Jagnjad i ovce - promenljive cene

Na tržištu jagnjadi i ovaca zabeležene su varijacije po regionima. U Loznici je došlo do rasta otkupnih cena jagnjadi i ovaca, gde su jagnjad otkupljivana po oko 480 din/kg, a ovce po oko 220 din/kg.

U Užicu je, međutim, zabeležen pad prodajne cene jagnjadi na oko 460 din/kg. U braničevskom regionu jagnjad su otkupljivana po oko 500 din/kg, dok su ovce plaćane oko 200 din/kg.

U raškom regionu jagnjad su dostizala oko 420 din/kg, a ovce oko 200 din/kg, uz prosečnu ponudu i otkup.

U Mačvanskom regionu vršen je otkup jagnjadi po oko 500 din/kg, uz prosečnu ponudu i slabiji obim otkupa.

Najviše cene jagnjadi zabeležene su u pirotskom regionu, gde su dostizale oko 580 din/kg, uz stabilan obim ponude i otkupa.

Stočna tržišta u Srbiji i dalje pokazuju izraženu regionalnu neujednačenost. Dok pojedini regioni beleže rast cena tovnih bikova i jagnjadi, drugi regioni imaju pad cena, posebno kod prasadi i tovnih svinja. Ponuda i otkup su uglavnom bili na prosečnom nivou, uz stabilnu tržišnu aktivnost u većini krajeva zemlje.

