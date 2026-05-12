Kako je naveo, on je na tu izjavu burno reagovao i poručio joj da prestane da govori i da ućuti, prenosi Katimerini.

Junker je u dokumentarcu izneo otkrića o periodu pre potpisivanja prvog paketa međunarodne finansijske pomoći Grčkoj tokom dužničke krize 2010. godine između Grčke i tzv. "trojke" - Evropske komisije, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

Prema njegovim rečima, kredibilitet Grčke tada je bio na najnižem nivou.

"Grčka, nakon što je priznala da je dovela u zabludu svoje partnere, više nije bila kredibilna. To je bio glavni problem. Tako je svako mogao da kaže bilo šta o Grčkoj", rekao je bivši šef Evropske komisije.

Cilj Junkera 2015. godine, prema njegovim rečima, bio je da pokaže da EU novu grčku vladu ne smatra neprijateljem, već partnerom, međutim, odmah je "spustio na zemlju" tadašnjeg grčkog premijera Aleksisa Ciprasa, piše Katimerini.

Na njihovom privatnom sastanku, grčki premijer je, prema Junkeru, isticao svojih 36 odsto izborne pobede kao argument za novu pregovaračku poziciju.

Junker mu je odgovorio da taj procenat nije impresivan u odnosu na obim obećanja, piše Tanjug.

"To me uopšte ne impresionira. Da sam ja u životu imao program kakav si ti imao pred izbore u Grčkoj, za mene bi glasalo 80 odsto, tako da je, na osnovu tog programa, 36 odsto nizak procenat", kazao mu je tom prilikom Junker, prenosi Katimerini.

