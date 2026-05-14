Vikend u Skoplju za svega 52 evra

Prema istraživanju platforme Solo Female Travelers, prosečni troškovi vikend-putovanja u Severnoj Makedoniji iznose svega 52,38 evra.

Istraživači su analizirali troškove u 49 evropskih destinacija kroz nekoliko kategorija, uključujući obroke, kafu, vodu, lokalni prevoz, bioskopske karte i smeštaj u centru grada.

Glavni grad Skoplje posebno se izdvojio po niskim cenama. Obrok u povoljnom restoranu tamo košta oko 6,50 evra, kapućino oko 1,90 evra, dok flašica vode košta približno jedan evro.

Balkan dominira listom najjeftinijih destinacija

Na drugom mestu našla se Bosna i Hercegovina sa prosečnim troškom vikenda od 54,66 evra, dok slede Moldavija i Srbija, gde vikend za jednu osobu prosečno košta oko 61,65 evra.

Istraživanje pokazuje da ukupni troškovi za četiri najjeftinije destinacije gotovo odgovaraju ceni jednog vikenda u najskupljoj evropskoj državi za ovakav tip putovanja.

Lihtenštajn najskuplji u Evropi

Za razliku od zemalja Balkana, Lihtenštajn je proglašen najskupljom evropskom destinacijom za solo vikend-putovanja, sa prosečnim troškom od čak 222,66 evra.

Odmah iza njega nalazi se Švajcarska, gde vikend u proseku košta 221,70 evra.

Najveći trošak u Lihtenštajnu predstavljaju restorani i svakodnevni izdaci, pa prosečan obrok tamo košta oko 27 evra.

Lihtenštajn je možda mala zemlja, ali su troškovi sve samo ne mali. Zanimljivo je da glavni razlog visokih cena nije smeštaj, već svakodnevna potrošnja – od običnog obroka do kafe - rekla je suosnivačica platforme Solo Female Travelers Mar Pages.

Sve skuplja putovanja po Evropi

Istraživanje dolazi u trenutku kada cene putovanja širom Evrope rastu zbog skupljih avionskih karata i globalnih geopolitičkih tenzija.

Uprkos tome, pojedine balkanske destinacije i dalje nude znatno povoljniji odmor u odnosu na ostatak kontinenta, piše Blic.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: