Turizam

Ova banja u srbiji ima toplu vodu tokom cele godine - noćenje od 4.500 dinara

U podnožju Homoljske planine, u dolini reke Mlave, nalazi se Banja Ždrelo, jedno od popularnijih mesta za odmor i relaksaciju u Srbiji, poznato po toploj termalnoj vodi u kojoj može da se uživa tokom cele godine.

Autor:  Nina Stojanović
14.05.2026.10:06
Lekovita voda temperature 40 stepeni

Banju Ždrelo odlikuje termomineralna voda specifičnog hemijskog sastava koja izvire sa dubine od oko 180 metara. Iako temperatura vode u dubini prelazi 80 stepeni, do površine dolazi i zadržava konstantnih 40 stepeni, bez obzira na godišnje doba.

Lekovita voda koristi se kao dopunska terapija kod reumatizma, oporavka nakon preloma i operacija koštanog sistema, kao i kod određenih kožnih problema. Ohlađena voda može da se pije i često se koristi kod problema sa gastritisom. Posetiocima je dostupno i lekovito blato.

Akva-park i wellness sadržaji

Pored terapijskih svojstava, banja je poznata i po sadržajima za odmor i zabavu. U okviru kompleksa nalaze se otvoreni i zatvoreni bazeni, wellness centar, sauna, slana soba, parno kupatilo i sobe za masažu.

U sklopu banje nalazi se i akva-park sa toboganima, zbog čega je ovo mesto posebno popularno među porodicama sa decom tokom letnjih meseci.

Šta možete da obiđete u okolini

Poseta banji često se kombinuje sa obilaskom prirodnih i kulturnih lokaliteta Istočne Srbije. U blizini se nalaze manastiri Manastir Gornjak i Manastir Vitovnica, kao i poznato Krupajsko vrelo i vrelo Mlave.

Turisti često obilaze i Gornjačku klisuru, etno-selo Bistricu i planinske predele Homolja.

Koliko košta boravak u banji Ždrelo

Cene noćenja u banji kreću se od oko 4.500 do 8.000 dinara, u zavisnosti od termina i vrste smeštaja.

Dnevna karta za bazene za odrasle iznosi oko 1.200 dinara, dok je za decu oko 800 dinara. Ležaljke se dodatno naplaćuju, a wellness sadržaji dostupni su po ceni od oko 500 dinara, piše Mondo. 

Na manje od dva sata od Beograda

Banja Ždrelo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na oko 130 kilometara od Beograd i svega desetak kilometara od Petrovac na Mlavi, pa se do nje stiže za manje od dva sata vožnje.

Nema ništa gore nego kada na odmoru počne jurnjava za ležaljkama - hoteli uvode kazne
Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju
Pivo 4 evra, apartman 150 - Hrvatska diže cene u sezoni letovanja, Crna Gora ih zamrzla, Albanija eksplodirala
Grčka presekla - stanovnici besni zbog turista, vlada uvodi oštre mere da spasi ostrva
Ostrvo gde nema ničega - ni prodavnica, ni bankomata, ni trajekta...
Detaljan cenovnik za odmor na srpskim jezerima - neka porede sa Maldivima
Nema ništa gore nego kada na odmoru počne jurnjava za ležaljkama - hoteli uvode kazne
Vikend u evropskoj prestonici za samo 52 evra - cene iznenadile turiste
Loše vesti za putnike - avionske karte u Evropi uskoro drastično skuplje
Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju
Putovanja vozom kroz Evropu uskoro bez komplikacija - stiže jedinstvena karta
Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj
Srpski turisti najčešće automobilom putuju na crnogorsko primorje - koliko košta put do mora
Pivo 4 evra, apartman 150 - Hrvatska diže cene u sezoni letovanja, Crna Gora ih zamrzla, Albanija eksplodirala
Jedna od najmanje posećenih zemalja izgleda kao tropski raj iz snova
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 99,92 100,22 100,52
CAD CAD 72,9 73,12 73,33
AUD AUD 72,49 72,71 72,93
GBP GBP 135,07 135,48 135,89
CHF CHF 127,79 128,17 128,56

