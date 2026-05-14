Ova banja u srbiji ima toplu vodu tokom cele godine - noćenje od 4.500 dinara

Lekovita voda temperature 40 stepeni

Banju Ždrelo odlikuje termomineralna voda specifičnog hemijskog sastava koja izvire sa dubine od oko 180 metara. Iako temperatura vode u dubini prelazi 80 stepeni, do površine dolazi i zadržava konstantnih 40 stepeni, bez obzira na godišnje doba.

Lekovita voda koristi se kao dopunska terapija kod reumatizma, oporavka nakon preloma i operacija koštanog sistema, kao i kod određenih kožnih problema. Ohlađena voda može da se pije i često se koristi kod problema sa gastritisom. Posetiocima je dostupno i lekovito blato.

Akva-park i wellness sadržaji

Pored terapijskih svojstava, banja je poznata i po sadržajima za odmor i zabavu. U okviru kompleksa nalaze se otvoreni i zatvoreni bazeni, wellness centar, sauna, slana soba, parno kupatilo i sobe za masažu.

U sklopu banje nalazi se i akva-park sa toboganima, zbog čega je ovo mesto posebno popularno među porodicama sa decom tokom letnjih meseci.

Šta možete da obiđete u okolini

Poseta banji često se kombinuje sa obilaskom prirodnih i kulturnih lokaliteta Istočne Srbije. U blizini se nalaze manastiri Manastir Gornjak i Manastir Vitovnica, kao i poznato Krupajsko vrelo i vrelo Mlave.

Turisti često obilaze i Gornjačku klisuru, etno-selo Bistricu i planinske predele Homolja.

Koliko košta boravak u banji Ždrelo

Cene noćenja u banji kreću se od oko 4.500 do 8.000 dinara, u zavisnosti od termina i vrste smeštaja.

Dnevna karta za bazene za odrasle iznosi oko 1.200 dinara, dok je za decu oko 800 dinara. Ležaljke se dodatno naplaćuju, a wellness sadržaji dostupni su po ceni od oko 500 dinara, piše Mondo.

Na manje od dva sata od Beograda

Banja Ždrelo nalazi se u Istočnoj Srbiji, na oko 130 kilometara od Beograd i svega desetak kilometara od Petrovac na Mlavi, pa se do nje stiže za manje od dva sata vožnje.

