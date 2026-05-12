Cilj je održiviji model turizma sa manjim uticajem na životnu sredinu, plaže i infrastrukturu, rekla je ministarka turizma Olga Kefalogijani na konferenciji za novinare.

Ministar zaštite životne sredine Stavros Papastavru opisao je program kao „istorijsku reformu“. Relevantna ministarska uredba trebalo bi da stupi na snagu krajem juna.

Regioni će biti podeljeni prema uticaju turizma, a popularna grčka ostrva poput Rodosa, Kosa, Santorinija i Mikonosa biće podložna strožim uslovima izgradnje.

Novi hoteli u teško pogođenim ostrvskim regionima biće ograničeni na najviše 100 kreveta.

Potez vlade usledio je nakon što je centralna banka izvestila o rekordnom broju turista koji su prošle godine posetili Grčku.

Santorini i Mikonos se smatraju prenaseljenim tokom sezone, a stanovnici se godinama žale na saobraćajne gužve, nestašicu vode, rastuće kirije i preopterećenu infrastrukturu.

Građevinski propisi biće stroži, a novi hoteli van zvaničnih zona izgradnje biće dozvoljeni samo na velikim imanjima, piše tportal.

U zavisnosti od regiona, moraće biti površine od najmanje osam do 16 hektara.

Cilj je sprečiti da se više zgrada neregulisano grade širom pejzaža. Obale će biti bolje zaštićene, sa zabranom gradnje unutar 25 metara od mora, sa izuzecima dozvoljenim za pristupne i evakuacione puteve.

