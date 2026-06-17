Naime, na njima je jasno istaknut natpis "Domaće lubenice“, a posebnu pažnju privukla je cena koja iznosi čak 20 evra po komadu. Kupac može jednostavno da uzme lubenicu i ostavi novac u za to predviđenoj blagajni, bez prodavca i bez čekanja.

Na svakom od prodajnih mesta naglašeno je da se radi o lubenicama iz Metkovića. Proizvođač je naveden kao OPG Ivica Ljedug iz Metkovića, sa odgovarajućim poljoprivrednim identifikacionim brojem (MIPG), koji bi trebalo da garantuje kupcima domaće poreklo proizvoda.

Međutim, u javnosti su brzo počele da se javljaju ozbiljne sumnje, jer proizvođači iz doline Neretve još uvek čekaju početak berbe. Tokom razgovora sa Željkom Bjelišem, predsednikom Udruženja proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež", portal Agroklub saznao je da berba neretvanskih lubenica još nije počela.

"Berba će početi za deset do petnaest dana", rekao je.

Berba još nije ni počela

Odmah se postavilo pitanje kako se lubenice iz Metkovića već prodaju u Osijeku i drugim delovima zemlje.

Nakon što mu je pomenuti portal dostavio MIPG broj naveden na policama, Bjeliš je dodatno proverio podatke.

"Osoba i OPG ne postoje", izjavio je nakon provere. Ističe da se prve neretvanske lubenice očekuju na tržištu tek krajem ove ili početkom sledeće nedelje.

"Berba neretvanskih lubenica počeće krajem ove ili početkom sledeće nedelje, a na tržištu bi mogle biti za desetak dana. Sa velikom sigurnošću mogu reći da su ove lubenice uvezene iz Albanije", rekao je on.

Ako su njegove tvrdnje tačne, postavlja se pitanje zašto se proizvod kupcima predstavlja kao domaća lubenica iz Metkovića i zašto se na prodajnim mestima navode podaci proizvođača, koji, prema dostupnim informacijama, ne postoji.

Dodatnu sumnju je izazvala i provera prezimena Ljedug, piše Agroklub. Pretraga javno dostupnih genealoških baza podataka nije dala nikakve rezultate, što samo po sebi nije dokaz da osoba ne postoji, ali dodatno produbljuje sumnje u verodostojnost istaknutih podataka. Štandovi će biti uklonjeni. O svemu je obaveštena i komunalna policija grada Osijeka, koja je veoma brzo reagovala.

"Nakon vašeg upita, ovim putem vas obaveštavamo da policija grada Osijeka preduzima odgovarajuće mere. Dotični gospodin nije registrovan u registru OPG-ova, što smo proverili sa Jasminom Petrić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju", rekao je Siniša Lordan, šef policijske uprave u Upravnom odeljenju za komunalno gospodarstvo i saobraćaj grada Osijeka.

Dodao je da su "mašine za lubenice" postavljene bez potrebnih dozvola.

"Automati za prodaju lubenica postavljeni su nezakonito i bez dozvole u ​​gradu Osijeku. Trenutno saobraćajni i komunalni inspektor obilazi i snima lokacije, nakon čega ćemo prijaviti dotičnog gospodina nadležnoj inspekciji radi daljeg postupanja, a automate za prodaju lubenica ukloniće firma Unikom", rekao je Lordan za portal Agroklub.

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