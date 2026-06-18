Tržište nekretnina u Dubaiju naglo usporilo - prodaja pala i do 50 odsto, investitori u strahu

Jedno od najbrže rastućih i najskupljih tržišta nekretnina na svetu, Dubai, suočava se sa naglim usporavanjem prodaje i ozbiljnom korekcijom cena nakon perioda snažnog rasta, piše Klix.

Prema najnovijim podacima istraživačke kuće ValuStrat, prodaja nekretnina u Dubaiju pala je za 19% u maju u odnosu na april, dok je već prethodni mesec zabeležen pad od 4 odsto. Ukupno gledano, broj transakcija je sada više od 50 odsto niži nego u istom periodu prošle godine.

Stručnjaci ocenjuju da je ovo jedan od najoštrijih padova tržišta još od pandemije.

Tržište pod pritiskom nakon geopolitičkih tenzija

Prema analizi, pad je usledio nakon pojačanih geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, koje su uticale na poverenje investitora i usporile priliv stranog kapitala u region.

Posebno je pogođen segment luksuznih nekretnina, koji je prethodnih godina bio motor rasta u Dubaiju.

Dodatnu neizvesnost izazvao je i incident u kojem je pogođen luksuzni hotel u oblasti Palm Džumeirah, što je dodatno uzdrmalo percepciju sigurnosti među investitorima.

Luksuzne nekretnine pod najvećim udarom

Prema podacima kompanije Reidin, u maju je realizovana prodaja nekretnina u vrednosti od 22,5 milijardi dirhama (oko 6,1 milijardu dolara), što je pad od čak 42% u odnosu na april.

U poređenju sa periodom pre početka sukoba, tržište je gotovo prepolovljeno.

Agenti za nekretnine navode da su i vlasnici luksuznih vila i stanova primorani da spuštaju cene, u nekim slučajevima i za 20 do 25 odsto.

Investitori postaju oprezni

Stručnjaci ističu da se investitori sada ponašaju znatno opreznije nego ranije, posebno kupci iz Zapadne Evrope i Azije.

Prema rečima agenata za nekretnine, deo ultrabogatih klijenata koji su ranije bili glavni kupci luksuznih nekretnina trenutno je povukao svoje investicije ili odložio kupovinu.

Mnogi sada čekaju stabilizaciju situacije pre nego što ponovo uđu na tržište.

Dubai od rasta ka korekciji

Dubai je prethodnih godina bio jedan od globalnih lidera u luksuznim nekretninama, privlačeći investitore politikom nultog poreza i snažnim razvojem infrastrukture.

Međutim, trenutni pad pokazuje da se tržište nalazi u fazi korekcije nakon perioda snažnog rasta.

Ekonomisti upozoravaju da bi dalji razvoj situacije na Bliskom istoku mogao dodatno uticati na stabilnost tržišta i kretanje cena.

Šta sledi?

Iako je teško precizno predvideti oporavak, stručnjaci smatraju da će stabilizacija zavisiti od geopolitičkih kretanja i povratka poverenja investitora.

U međuvremenu, očekuje se nastavak pritiska na cene luksuznih nekretnina i usporen obim prodaje.

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