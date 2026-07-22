Tokom posete, slovačka delegacija sastala se sa Nj. E. Jagodom Lazarević, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije i generalnim komesarom za Ekspo 2027 Beograd, u Vladi Republike Srbije.

Sastanak je bio posvećen trenutnom statusu priprema Slovačke, razvoju koncepta slovačkog paviljona i narednim koracima u sprovođenju projekta uoči specijalizovane izložbe, koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Slovačka delegacija predstavila je vizuelna i grafička rešenja planiranog paviljona, prikazujući kako će nacionalna tema Slovačke, "Slovačka - igralište mogućnosti", biti preneta u iskustvo posetilaca.

Centralni simbol paviljona biće "Drvo mogućnosti", interaktivna instalacija osmišljena tako da posetiocima omogući da upoznaju Slovačku kroz teme kao što su kultura, turizam, sport, gastronomija, biznis i inovacije.

"Drvo mogućnosti odražava način na koji želimo da posetioci dožive Slovačku na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd: kao zemlju energije, kreativnosti i brojnih mogućnosti. Naš paviljon je osmišljen kao inkluzivan i interaktivan prostor u kojem posetioci neće samo posmatrati Slovačku, već će je aktivno otkrivati", rekao je Lukaš Parizek, generalni komesar Slovačke Republike za Ekspo 2027 Beograd.

Slovački paviljon biće smešten u Hali 6 i prostiraće se na 648 kvadratnih metara. Njegova lokacija je od strateškog značaja, u blizini nacionalnog paviljona Srbije, Ulaza A, VIP ulaza i zgrade sedišta Ekspa 2027.

Očekuje se da će ova pozicija obezbediti snažan protok posetilaca, visoku vidljivost i jednostavan pristup zvaničnim delegacijama i ključnim zainteresovanim stranama. Paviljon će se takođe nalaziti u istaknutoj međunarodnoj zoni, zajedno sa nekoliko vodećih globalnih učesnika. Očekuje se da će to ojačati vidljivost Slovačke tokom izložbe i stvoriti prilike za ekonomsku diplomatiju, zajedničke programske aktivnosti i međunarodna partnerstva.

Tokom sastanka, slovačka i srpska strana razmotrile su glavne korake koji su već završeni u procesu priprema Slovačke. Slovačka je bila prva zemlja koja je zvanično potpisala Sporazum o učešću na Ekspu 2027 Beograd.

Razgovor je obuhvatio i naredne faze sprovođenja projekta, uključujući završetak procesa predaje projektne dokumentacije, dobijanje građevinske dozvole, predaju paviljona i početak građevinskih radova.

Slovačka strana je takođe istakla sve značajniju poslovnu i turističku dimenziju svog učešća. SLOVAKIA TRAVEL, odgovorno nacionalno telo za učešće Slovačke na Ekspu 2027, potpisalo je Memorandum o saradnji sa Slovačkom privrednom i industrijskom komorom u cilju jačanja poslovnog stuba slovačke prezentacije. Turistička saradnja dodatno je ojačana Memorandumom o saradnji između Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Slovačke o promociji Ekspa 2027 Beograd.

"Ekspo 2027 nije samo veliki međunarodni događaj za Srbiju, već i važna platforma za čitav region. Za Slovačku, to je prilika da produbimo saradnju sa Srbijom u oblastima turizma, biznisa, promocije investicija, kulture i inovacija, kao i da identifikujemo nove projekte koji mogu da se nastave i nakon završetka izložbe", rekao je Parizek.

Poseta je uključivala i medijske aktivnosti, kao i sastanak sa Danilom Jerinićem, direktorom preduzeća Ekspo 2027 d.o.o. Beograd, u prostorijama Ekspa 2027.

SLOVAKIA TRAVEL i slovački Ekspo tim potvrdili su nameru da nastave blisku saradnju sa Ekspo 2027 Beograd tokom naredne faze priprema. Predstojeći period biće usmeren na detaljni proces projektovanja, planiranje izgradnje, poslovni program i dalju koordinaciju sa srpskim i međunarodnim partnerima.

"Slovačka je bila prva zemlja koja je formalno potvrdila svoje učešće na Ekspu 2027 Beograd. Ta rana posvećenost odražava našu ambiciju, spremnost i veru u vrednost ovog projekta. Želimo da iskoristimo vreme pre otvaranja izložbe za izgradnju značajnih partnerstava i da prikažemo Slovačku kao zemlju u kojoj se susreću ideje, ljudi i mogućnosti", istakao je on.

Ekspo 2027 Beograd održaće se pod temom "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve". Nacionalna prezentacija Slovačke, "Slovačka - igralište mogućnosti", direktno odražava ovu temu i predstaviće igru kao pokretač kreativnosti, saradnje, inovacija i ljudskog povezivanja.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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