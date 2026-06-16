"Crna lista stanova" u Novom Sadu - zakupci otkrivaju šta im se dešava

Uz rast potražnje i cena, sve češće se pojavljuju i pritužbe zakupaca, koje su sada objedinjene na javnoj internet mapi pod nazivom „Crna lista stanova“, piše Dnevnik.

Ova Gugl mapa omogućava korisnicima da anonimno ostavljaju komentare i opisuju negativna iskustva sa iznajmljivanjem nekretnina širom Srbije, a posebno u Novom Sadu.

Gde je najviše prijava?

Prema dostupnim podacima sa mape, najveći broj prijava odnosi se na delove grada u kojima je poslednjih godina zabeležen najveći broj stranih zakupaca, uključujući:

Rotkvariju

Stari grad

Podbaru

Upravo u ovim zonama, gde je potražnja za stanovima bila najintenzivnija, najčešće se prijavljuju problemi između stanodavaca i zakupaca.

Najčešći problemi: depozit i nejasni dogovori

Jedna od najčešćih zamerki odnosi se na povraćaj depozita nakon iseljenja.

Zakupci navode da im je novac često zadržavan uz obrazloženja da su potrebni dodatni troškovi za:

krečenje

čišćenje

navodna oštećenja u stanu

Problem, prema njihovim tvrdnjama, nastaje kada ne postoji precizno definisan ugovor ili kada su dogovori bili samo usmeni, bez jasnih pisanih pravila o stanju stana pri useljenju i iseljenju.

Problemi sa stanovima: vlaga, buđ i loša izolacija

Pored finansijskih sporova, deo prijava odnosi se i na stanje nekretnina.

Zakupci navode probleme poput:

vlage i buđi

loše toplotne izolacije

dotrajale stolarije

visokih računa za grejanje

kvarova na instalacijama

pojave insekata

U pojedinim slučajevima tvrdi se i da fotografije iz oglasa nisu odgovarale stvarnom stanju stanova.

Lična iskustva zakupaca

Na mapi se mogu pronaći i detaljni opisi loših iskustava. Jedna korisnica iz Rusije opisala je situaciju u kojoj je, kako tvrdi, imala ozbiljne probleme sa insektima i stanodavcem.

Navodi da se nakon dolaska toplijeg vremena pojavio veliki broj bubašvaba u dvorištu i stanu, kao i da prethodne mere dezinsekcije nisu dale rezultate. Takođe tvrdi da joj depozit nakon iseljenja nije vraćen, uz dodatne sporove sa vlasnikom stana.

Administrativni problemi za strane zakupce

Za strane državljane dodatni izazov predstavlja i procedura prijave boravka, uključujući izdavanje tzv. „belog kartona“.

U pojedinim slučajevima, kako se navodi u komentarima, stanodavci nisu želeli ili nisu mogli da obezbede potrebnu dokumentaciju, što je zakupcima stvaralo administrativne poteškoće.

Pitanje privatnosti i odnosa sa stanodavcima

Osim tehničkih i finansijskih problema, deo prijava odnosi se i na odnos stanodavaca prema zakupcima.

Pojedini korisnici navode:

nenajavljene posete stanova

komentare o načinu korišćenja prostora

ograničavanje privatnosti

Takve situacije, prema njihovim rečima, stvaraju osećaj nesigurnosti i dodatno narušavaju odnos između zakupaca i vlasnika.

"Crna lista stanova" pokazuje da je tržište izdavanja u Novom Sadu postalo znatno dinamičnije, ali i konfliktno. Dok rast potražnje donosi veće cene i više ponuda, istovremeno se povećava i broj nesuglasica između stanodavaca i zakupaca.

Za mnoge stanare, posebno strane državljane, ključni problem ostaje isti – nedovoljno jasni ugovori i različita očekivanja u praksi, koja često dovode do sporova oko novca, uslova stanovanja i privatnosti.

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