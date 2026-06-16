Ovaj sporazum predstavlja jedan od ključnih koraka u potencijalnoj promeni vlasničke strukture jedne od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.
Ipak, iako je potpisivanje značajan signal, proces još nije završen.
Šta predviđa potpisani sporazum?
Ugovor između akcionara definiše kako bi izgledalo buduće upravljanje NIS-om ukoliko MOL grupa postane većinski vlasnik kompanije.
Dokument uređuje:
-
strukturu upravljanja NIS-om
-
procese donošenja odluka u kompaniji
-
strateške ciljeve i pravac razvoja
-
ulogu države i budućeg većinskog akcionara
Cilj sporazuma je da se, u slučaju uspešnog preuzimanja, obezbedi stabilno poslovanje i nastavak investicija u energetsku infrastrukturu Srbije.
Ključni uslov: kupovina još nije finalizovana
Iako je dogovor između Vlade Srbije i MOL grupe postignut, on neće stupiti na snagu automatski.
Za realizaciju celog posla potrebno je da se ispune tri ključna uslova:
-
da MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor o prodaji udela u NIS-u
-
da se dobije odobrenje regulatornih institucija
-
da transakciju odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC)
Bez ovih koraka, sporazum ostaje okvirni dokument.
Plan: kupovina većinskog udela i stabilno snabdevanje
Prema planu koji je predstavljen, MOL grupa pregovara o kupovini 56,15% vlasničkog udela u NIS-u.
U slučaju uspešne transakcije:
-
rafinerija u Pančevu nastavila bi rad najmanje narednih deset godina
-
ne bi došlo do poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta
-
država bi zadržala određeni uticaj kroz učešće u odlučivanju
-
obezbedila bi se stabilnost poslovanja povezanih kompanija, uključujući Petrohemiju
Takođe je najavljeno da bi Srbija u tom slučaju stekla dodatnih 5% akcija u NIS-u.
Stav MOL grupe: "Početak nove faze saradnje"
Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi ocenio je da je sporazum rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, piše Telegraf.
Kako je naveo, cilj je da se NIS-u obezbedi stabilno i profesionalno upravljanje, kao i dugoročna profitabilnost kompanije.
Međutim, i on je naglasio da proces još nije završen i da su i dalje potrebni dogovor sa prodavcem i regulatorna odobrenja, uključujući i saglasnost SAD.
Zašto je NIS strateški važan?
NIS se smatra jednom od ključnih energetskih kompanija u Srbiji, jer direktno utiče na:
-
snabdevanje gorivom
-
stabilnost energetskog sistema
-
značajan deo BDP-a
Zbog toga se ovaj sporazum ne posmatra samo kao poslovni potez, već i kao pitanje šire energetske sigurnosti zemlje.
Šta sledi?
Iako je potpisivanje ugovora između akcionara važan korak, finalna slika još nije poznata.
U narednom periodu očekuju se:
-
nastavak pregovora između MOL-a i Gazpromnjefta
-
odluke regulatornih tela
-
potencijalna odluka američkog OFAC-a
Tek nakon toga bi moglo biti jasno da li će doći do promene većinskog vlasnika NIS-a.
Sporazum Vlade Srbije i MOL grupe predstavlja važan signal i mogući preokret u budućnosti NIS-a, ali i dalje ostaje niz otvorenih koraka pre nego što se transakcija završi.
Za sada, NIS ostaje u fazi neizvesnosti, dok se ključne odluke tek očekuju.
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