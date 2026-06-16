Ovaj sporazum predstavlja jedan od ključnih koraka u potencijalnoj promeni vlasničke strukture jedne od najvažnijih energetskih kompanija u zemlji.

Ipak, iako je potpisivanje značajan signal, proces još nije završen.

Šta predviđa potpisani sporazum?

Ugovor između akcionara definiše kako bi izgledalo buduće upravljanje NIS-om ukoliko MOL grupa postane većinski vlasnik kompanije.

Dokument uređuje:

strukturu upravljanja NIS-om

procese donošenja odluka u kompaniji

strateške ciljeve i pravac razvoja

ulogu države i budućeg većinskog akcionara

Cilj sporazuma je da se, u slučaju uspešnog preuzimanja, obezbedi stabilno poslovanje i nastavak investicija u energetsku infrastrukturu Srbije.

Ključni uslov: kupovina još nije finalizovana

Iako je dogovor između Vlade Srbije i MOL grupe postignut, on neće stupiti na snagu automatski.

Za realizaciju celog posla potrebno je da se ispune tri ključna uslova:

da MOL i Gazpromnjeft postignu dogovor o prodaji udela u NIS-u

da se dobije odobrenje regulatornih institucija

da transakciju odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC)

Bez ovih koraka, sporazum ostaje okvirni dokument.

Plan: kupovina većinskog udela i stabilno snabdevanje

Prema planu koji je predstavljen, MOL grupa pregovara o kupovini 56,15% vlasničkog udela u NIS-u.

U slučaju uspešne transakcije:

rafinerija u Pančevu nastavila bi rad najmanje narednih deset godina

ne bi došlo do poremećaja u snabdevanju domaćeg tržišta

država bi zadržala određeni uticaj kroz učešće u odlučivanju

obezbedila bi se stabilnost poslovanja povezanih kompanija, uključujući Petrohemiju

Takođe je najavljeno da bi Srbija u tom slučaju stekla dodatnih 5% akcija u NIS-u.

Stav MOL grupe: "Početak nove faze saradnje"

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi ocenio je da je sporazum rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, piše Telegraf.

Kako je naveo, cilj je da se NIS-u obezbedi stabilno i profesionalno upravljanje, kao i dugoročna profitabilnost kompanije.

Međutim, i on je naglasio da proces još nije završen i da su i dalje potrebni dogovor sa prodavcem i regulatorna odobrenja, uključujući i saglasnost SAD.

Zašto je NIS strateški važan?

NIS se smatra jednom od ključnih energetskih kompanija u Srbiji, jer direktno utiče na:

snabdevanje gorivom

stabilnost energetskog sistema

značajan deo BDP-a

Zbog toga se ovaj sporazum ne posmatra samo kao poslovni potez, već i kao pitanje šire energetske sigurnosti zemlje.

Šta sledi?

Iako je potpisivanje ugovora između akcionara važan korak, finalna slika još nije poznata.

U narednom periodu očekuju se:

nastavak pregovora između MOL-a i Gazpromnjefta

odluke regulatornih tela

potencijalna odluka američkog OFAC-a

Tek nakon toga bi moglo biti jasno da li će doći do promene većinskog vlasnika NIS-a.

Sporazum Vlade Srbije i MOL grupe predstavlja važan signal i mogući preokret u budućnosti NIS-a, ali i dalje ostaje niz otvorenih koraka pre nego što se transakcija završi.

Za sada, NIS ostaje u fazi neizvesnosti, dok se ključne odluke tek očekuju.

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