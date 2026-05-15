Više od 20.000 volontera biće deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, globalnog događaja koji će tokom 93 dana okupiti svet u Srbiji.

Prijave za volontiranje otvorene su za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta putem posebne volonterske platforme koju zainteresovani mogu pronaći na linku https://join.volunteer.expobelgrade2027.org/login.php.

Sve dodatne informacije o prijavama za volonterski program Ekspa 2027 mogu se pronaći i na zvaničnoj internet stranici specijalizovane izložbe https://expobelgrade2027.org/sr.

Budući volonteri moći će da se prijave za jednu od 48 različitih pozicija u okviru organizacije izložbe, od kontakta sa posetiocima i delegacijama do logistike, organizacije događaja i podrške međunarodnim timovima.

Pravo prijave imaju svi kandidati koji do 15. aprila 2027. godine navrše najmanje 18 godina i koji mogu da budu angažovani minimum 15 dana tokom trajanja Ekspa.

Najintenzivniji period selekcije i obuka očekuje se od septembra 2026. do aprila 2027. godine, a kandidate očekuje niz edukacija i treninga kako bi usavršili svoja znanja i upotpunili dosadašnja iskustva.

Program je otvoren i za međunarodne volontere, što građanima Srbije svih generacija donosi priliku za saradnju, druženje i razmenu iskustava sa ljudima iz celog sveta.

Organizatori ističu da Ekspo 2027 treba da postane najveća otvorena platforma za povezivanje, učenje i sticanje novih iskustava u Srbiji, mesto razvoja organizacionih, komunikacionih i interkulturnih veština, kao i uspostavljanja kontakata važnih za buduće profesionalne i lične prilike.

Kroz partnerski sistem pogodnosti, volonterima će biti dostupni brojni benefiti, od mogućnosti da dobiju dodatne ESPB bodove tokom školovanja, do raznih popusta koji, između ostalog, uključuju 27 odsto na avio-karte kompanije Er Srbija, pogodnosti kompanije Telekom Srbija, kao i besplatno korišćenje određenih usluga železničkog putničkog prevoza kompanije "Srbijavoz" na teritoriji Republike Srbije tokom trajanja programa, a u skladu sa uslovima Ekspo volonterskog programa i uz posedovanje važeće volonterske akreditacije. Svi učesnici dobiće zvaničnu uniformu, paket dobrodošlice, obuke i sertifikat prepoznat u obrazovnom i profesionalnom sistemu.

Iskustva međunarodnih izložbi pokazuju da volonterski programi ostaju jedno od najtrajnijih nasleđa svakog Ekspa. U Dubaiju je veliki broj volontera došao do prvog posla zahvaljujući iskustvu stečenom tokom izložbe, dok je u Lisabonu program vremenom prerastao u trajnu akademiju za mlade, navodi se u saopštenju.

Slični modeli primenjeni su i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, sa 45.000 volontera, kao i u okviru priprema za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, za koje su otvorene prijave za čak 65.000 volontera.

Volonterizam u Srbiji ima duboko istorijsko utemeljenje, od tradicije Crvenog krsta i sokolskih društava do savremenih primera solidarnosti u kriznim situacijama i na velikim sportskim i kulturnim događajima. Ekspo 2027 tu tradiciju sada podiže na globalni nivo.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.