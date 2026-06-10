Poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama predstavlja osnovu svakodnevnog suživota stanara, a pravila ponašanja posebno dolaze do izražaja u takozvanom vremenu odmora. U skladu sa važećim propisima i aktima stambenih zajednica, stanari su dužni da svoje ponašanje prilagode tako da ne ometaju druge vlasnike i korisnike stanova.

Prema odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, kao i pravilima kućnog reda koje donosi svaka stambena zajednica, zabranjeno je svako ponašanje koje dovodi do narušavanja mira i stvaranja buke koja ometa druge stanare.

Upotreba uređaja bez ometanja drugih

Jedno od ključnih pravila odnosi se na korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih mašina u stanovima. Njihova upotreba nije zabranjena, ali jeste zabranjeno njihovo korišćenje na način koji stvara buku koja prelazi granicu uobičajene i ometa druge stanare.

To se odnosi na različite uređaje poput veš mašina, usisivača, kućnih ventilacionih sistema ili drugih tehničkih sredstava koja mogu proizvoditi pojačanu buku, naročito u periodima odmora.

Narušavanje mira i ponašanje stanara

Pored tehničke buke, propisi jasno obuhvataju i ponašanje stanara. Zabranjeno je vikanje, trčanje, skakanje ili bilo kakvo drugo ponašanje koje može izazvati buku i narušiti mir u zgradi.

Takođe, zabranjeno je lupanje vratima, glasno pomeranje predmeta, kao i organizovanje aktivnosti koje stvaraju prekomernu buku, posebno u noćnim satima i popodnevnim periodima kada je predviđen odmor.

Vreme odmora kao posebno osetljiv period

Kućni red najčešće definiše vreme odmora tokom dana i noći, kada se od stanara očekuje pojačan nivo obazrivosti. U tim periodima pravila su stroža, a svaki vid buke koji može ometati druge stanare smatra se kršenjem kućnog reda.

Osnovna svrha ovih propisa nije ograničavanje svakodnevnih aktivnosti, već obezbeđivanje mirnog i bezbednog života svih stanara u zajedničkom prostoru. Poštovanjem pravila kućnog reda smanjuju se nesuglasice i doprinosi kvalitetnijem životu u stambenim zajednicama.

U konačnici, zakon i kućni red jasno stavljaju do znanja da je svako dužan da svoje aktivnosti prilagodi tako da ne narušava mir drugih - posebno u vreme kada se očekuje odmor.

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