EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 100,74 101,05din 101,35
CAD CAD 72,43 72,65din 72,87
AUD AUD 71,75 71,97din 72,19
GBP GBP 135,24 135,65din 136,05
CHF CHF 127,63 128,01din 128,40
KURSNA LISTA

Nekretnine

Srbi iznenađeni - koliko košta plac na Srebrnom jezeru, ima vodu i struju, i savršen je za biznis

Srebrno jezero poslednjih godina privlači sve više turista, ali i kupaca nekretnina. Rast interesovanja za ovu destinaciju podigao je i potražnju za placevima, a cene zavise od lokacije, infrastrukture i turističkog potencijala.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.08:56
0
Srbi iznenađeni - koliko košta plac na Srebrnom jezeru, ima vodu i struju, i savršen je za biznis
Shutterstock
Skladišta gasa u Evropi poluprazna - zalihe tek nešto više od 40 odsto 
Foto: Shutterstock
 Skladišta gasa u Evropi poluprazna - zalihe tek nešto više od 40 odsto 
Prethodna vest
"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge
Foto: Shutterstock
 "Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge
Sledeća vest

Nekada poznato uglavnom kao omiljeno izletište stanovnika istočne Srbije, Srebrno jezero danas važi za jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija u zemlji. Sve veći broj posetilaca, novi sadržaji i razvoj turizma učinili su da interesovanje za nekretnine na ovom području iz godine u godinu raste.

Mnogi koji dolaze na odmor više ne razmišljaju samo o vikendu provedenom pored vode, već i o kupovini placa ili vikendice. Upravo zato oglasi za prodaju zemljišta u okolini Srebrnog jezera privlače veliku pažnju, piše Kurir.

Koliko košta plac na Srebrnom jezeru?

Cene zemljišta razlikuju se u zavisnosti od veličine parcele, udaljenosti od jezera, pristupnog puta i dostupne infrastrukture.

Jedan od oglasa koji je privukao pažnju odnosi se na plac površine 15 ari koji se prodaje za 60.000 evra.

Prema navodima iz oglasa, zemljište se nalazi u blizini Velikog Gradišta, ima asfaltni prilaz, a dostupni su i priključci za struju, vodu, kanalizaciju, gas i telefon.

Posebnu vrednost ovom placu daje činjenica da je pogodan za izgradnju vikendica, stambenih objekata, ali i ugostiteljskih sadržaja, što ga čini zanimljivim i za investitore koji žele da iskoriste turistički potencijal ovog kraja.

Zašto je Srebrno jezero postalo toliko popularno?

Srebrno jezero, koje se prostire na oko 14 kilometara dužine, poslednjih godina beleži konstantan rast broja turista. Čista voda, uređene plaže i bogata turistička ponuda privlače porodice, ljubitelje prirode i one koji žele aktivan odmor.

Tokom letnjih meseci posetioci mogu da uživaju u kupanju, plivanju, vožnji čamaca, sportovima na vodi i šetnjama uz obalu.

U neposrednoj blizini nalazi se i akva-park sa bazenima i vodenim toboganima, koji je postao jedno od omiljenih mesta za zabavu dece i odraslih.

Destinacija koja nudi mnogo više od kupanja

Jedan od razloga zbog kojih turisti rado dolaze na Srebrno jezero jeste i veliki broj atrakcija u okolini.

Turistički brodovi organizuju vožnje Dunavom, a posetioci mogu da obiđu i čuvenu Golubačku tvrđavu, jednu od najlepših srednjovekovnih tvrđava u Srbiji.

Nedaleko se nalazi i tvrđava Ram, dok ljubitelji prirode često nastavljaju put ka Nacionalnom parku Đerdap, poznatom po spektakularnim pejzažima i bogatom biljnom i životinjskom svetu.

Posebno mesto zauzima i Lepenski Vir, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Evropi, koje svake godine privlači hiljade posetilaca.

Mesto koje privlači i investitore i porodice

Dok jedni na Srebrno jezero dolaze zbog odmora i prirode, drugi u njemu vide priliku za ulaganje. Razvoj turizma, rast broja smeštajnih kapaciteta i sve veća popularnost destinacije uticali su na rast interesovanja za placeve i nekretnine.

Zbog toga mnogi veruju da kupovina zemljišta na ovoj lokaciji više nije samo pitanje odmora, već i dugoročne investicije u kraj koji iz godine u godinu postaje sve traženiji.

Oglas možete pogledati OVDE.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
Srbija posao kupovina nekretnina plac Srebrno jezero

Povezane vesti

U Srbiji možete ostvariti penziju i bez dana radnog staža - postoji jedan važan uslov
Foto: Shutterstock

U Srbiji možete ostvariti penziju i bez dana radnog staža - postoji jedan važan uslov

09:56 | 0
Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina
Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina

09:25 | 0
"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge
Foto: Shutterstock

"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge

09:03 | 0
Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta
Foto: Pixabay

Šteta od 145.000 evra - čovek jednu nekretninu prodao dva puta

14:57 | 0
Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj
Foto: Freepik

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

14:19 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina
Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome pripada nekretnina

09:25 Nekretnine
Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja
Foto: Dave Colman/Shutterstock

Izdajete stan na dan - Poreska uprava od danas šalje rešenja

15:31 Nekretnine
Srbi oduševljeni - prodaje se kuća sa velikim imanjem za 10.000 evra
Foto:Shutterstock

Srbi oduševljeni - prodaje se kuća sa velikim imanjem za 10.000 evra

11:32 Nekretnine
Srbi otkrili gde je kvadrat i dalje jeftin - nova destinacija za kupovinu nekretnina
Foto: Pexels/Ilustracija

Srbi otkrili gde je kvadrat i dalje jeftin - nova destinacija za kupovinu nekretnina

10:12 Nekretnine
Globalna kriza udara i na građevinu - poskupeo materijal, negde i do 30 odsto
Foto: Shutterstock

Globalna kriza udara i na građevinu - poskupeo materijal, negde i do 30 odsto

09:17 Nekretnine
Kristina kupila kuću po ceni polovnog automobila - otkrila je i kako
Foto: Shutterstock | shuterstock

Kristina kupila kuću po ceni polovnog automobila - otkrila je i kako

08:58 Nekretnine
"Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade"
Foto: Shutterstock

"Nastavljamo sa subvencionisanim kreditima za mlade"

20:03 Nekretnine
Za jednu nekretninu nećete dobiti stambeni kredit u Srbiji
Foto: Shutterstock | shutterstock

Za jednu nekretninu nećete dobiti stambeni kredit u Srbiji

13:57 Nekretnine
Nema novca za kuću, ali ima za parče zemlje - da li je sada pravi trenutak za kupovinu placa
Foto: Freepik/Ilustracija

Nema novca za kuću, ali ima za parče zemlje - da li je sada pravi trenutak za kupovinu placa

11:34 Nekretnine
Velika transformacija u Srbiji: Nekadašnja fabrika postaje novo naselje
Foto: Shutterstock

Velika transformacija u Srbiji: Nekadašnja fabrika postaje novo naselje

10:42 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

1min

Sajne vesti za penzionere - Vučić najavio sveobuhvatan paket mera 

16min

Kovanica od 1 evra vredi kao suvo zlato - ako je imate, znatno ste bogatiji

28min

Začini pod lupom - Evropska unija otkrila zabranjeni nivo hemikalija u prehrambenim proizvodima 

39min

Više od poznatog imena: Kako se biraju ambasadori sveta koji dolaze u Beograd i zašto je to istovremeno jedan od najlepših i najzahtevnijih poslova Ekspa 2027 Beograd

43min

Rokovi se opasno približavaju - pregovori o NIS-u u završnoj fazi

1D

Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

22H

Konačno jeftinija prasad - na stočnim pijacama cene se menjaju iz dana u dan

23H

Na popularnoj plaži zabranjeno sunčanje na peškirima - kazne iznose i do 5.000 evra

16H

Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama

20H

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.420,00 €
ETH ETH 1.447,33 €
LTC LTC 36,86 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 178,82 €
LINK LINK 6,80 €
BNB BNB 518,04 €
XMR XMR 273,55 €
Powered by CoinGecko API