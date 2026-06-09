Srbi iznenađeni - koliko košta plac na Srebrnom jezeru, ima vodu i struju, i savršen je za biznis

Nekada poznato uglavnom kao omiljeno izletište stanovnika istočne Srbije, Srebrno jezero danas važi za jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija u zemlji. Sve veći broj posetilaca, novi sadržaji i razvoj turizma učinili su da interesovanje za nekretnine na ovom području iz godine u godinu raste.

Mnogi koji dolaze na odmor više ne razmišljaju samo o vikendu provedenom pored vode, već i o kupovini placa ili vikendice. Upravo zato oglasi za prodaju zemljišta u okolini Srebrnog jezera privlače veliku pažnju, piše Kurir.

Koliko košta plac na Srebrnom jezeru?

Cene zemljišta razlikuju se u zavisnosti od veličine parcele, udaljenosti od jezera, pristupnog puta i dostupne infrastrukture.

Jedan od oglasa koji je privukao pažnju odnosi se na plac površine 15 ari koji se prodaje za 60.000 evra.

Prema navodima iz oglasa, zemljište se nalazi u blizini Velikog Gradišta, ima asfaltni prilaz, a dostupni su i priključci za struju, vodu, kanalizaciju, gas i telefon.

Posebnu vrednost ovom placu daje činjenica da je pogodan za izgradnju vikendica, stambenih objekata, ali i ugostiteljskih sadržaja, što ga čini zanimljivim i za investitore koji žele da iskoriste turistički potencijal ovog kraja.

Zašto je Srebrno jezero postalo toliko popularno?

Srebrno jezero, koje se prostire na oko 14 kilometara dužine, poslednjih godina beleži konstantan rast broja turista. Čista voda, uređene plaže i bogata turistička ponuda privlače porodice, ljubitelje prirode i one koji žele aktivan odmor.

Tokom letnjih meseci posetioci mogu da uživaju u kupanju, plivanju, vožnji čamaca, sportovima na vodi i šetnjama uz obalu.

U neposrednoj blizini nalazi se i akva-park sa bazenima i vodenim toboganima, koji je postao jedno od omiljenih mesta za zabavu dece i odraslih.

Destinacija koja nudi mnogo više od kupanja

Jedan od razloga zbog kojih turisti rado dolaze na Srebrno jezero jeste i veliki broj atrakcija u okolini.

Turistički brodovi organizuju vožnje Dunavom, a posetioci mogu da obiđu i čuvenu Golubačku tvrđavu, jednu od najlepših srednjovekovnih tvrđava u Srbiji.

Nedaleko se nalazi i tvrđava Ram, dok ljubitelji prirode često nastavljaju put ka Nacionalnom parku Đerdap, poznatom po spektakularnim pejzažima i bogatom biljnom i životinjskom svetu.

Posebno mesto zauzima i Lepenski Vir, jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Evropi, koje svake godine privlači hiljade posetilaca.

Mesto koje privlači i investitore i porodice

Dok jedni na Srebrno jezero dolaze zbog odmora i prirode, drugi u njemu vide priliku za ulaganje. Razvoj turizma, rast broja smeštajnih kapaciteta i sve veća popularnost destinacije uticali su na rast interesovanja za placeve i nekretnine.

Zbog toga mnogi veruju da kupovina zemljišta na ovoj lokaciji više nije samo pitanje odmora, već i dugoročne investicije u kraj koji iz godine u godinu postaje sve traženiji.

Oglas možete pogledati OVDE.

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