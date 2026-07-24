On je za RTS rekao da će iz Akcionarskog fonda biti isplaćeno ukupno 7.668.000 dinara, ali i da će zakon koji uređuje ovu oblast iz 2007. morati da se menja.

"Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle, da oni imaju to pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je 1.300.000, odnosno, u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po dva, ili tri puta, ukupno će dobiti po 6. 000 dinara, neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara", rekao je Vučić.

On je naveo da će pomoć penzionerima iznositi od 35.000 dinara za one sa penzijama do 32.000 dinara i 27.500 ili 20.000 za one sa većim penzijama. Dodao je da će istovremeno biti povećana i boračka primanja.

"Za one koji su pod boračkom zaštitom, dakle, oni će primiti više novca. Idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme", rekao je Vučić za RTS.

On je naveo i da će početkom septembra obavestiti građane kolika će biti povećanja penzija i plata u javnom sektoru. "Dakle da li će to biti peti, šesti, sedmi, osmi, ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke", rekao je Vučić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.