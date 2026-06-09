Neto ubrizgavanje (čista razlika između ubrizganih i povučenih količina) gasa u podzemna skladišta gasa (PSG) zemalja Evropske unije od početka letnje sezone, odnosno od aprila 2026. godine, već je premašilo 15 milijardi kubnih metara, pokazuju proračuni TASS-a na osnovu podataka organizacije Gas Infrastructure Europe (GIE).



Trenutno su evropska podzemna skladišta gasa popunjena 42,1 odsto, dok je u istom periodu prošle godine popunjenost iznosila 50,5 odsto.



U skladištima se sada nalazi oko 46 milijardi kubnih metara gasa.



"Gasprom" je ranije ukazao da Evropa nastavlja da beleži negativne rekorde kada je reč o popunjenosti skladišta gasa.



U skladištima se sada nalazi oko 46 milijardi kubnih metara gasa.



"Gasprom" je ranije ukazao da Evropa nastavlja da beleži negativne rekorde kada je reč o popunjenosti skladišta gasa.



Tekuća letnja sezona odvijaće se uz više cene energenata zbog pojačane konkurencije sa azijskim tržištem za slobodne količine tečnog prirodnog gasa (LNG), do koje je došlo usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku.



"Gasprom" je procenio da bi zalihe gasa u evropskim podzemnim skladištima do početka naredne grejne sezone mogle da ostanu i ispod 70 odsto popunjenosti.



Kako je ranije preneo TASS, Evropa je početkom aprila završila grejnu sezonu koja je bila druga najduža od početka praćenja podataka 2011. godine i trajala je 173 dana, piše "Politika".



Po dužini trajanja nadmašila ju je samo sezona 2020–2021, koja je trajala 190 dana.



Neto povlačenje gasa tokom protekle grejne sezone premašilo je 61 milijardu kubnih metara, što je za 6,5 milijardi kubnih metara više od količine gasa koja je ubrizgana u skladišta tokom prethodnog leta.



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