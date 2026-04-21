Među predlozima Evropske komisije za uštedu goriva nalaze se i lekcije o „ekološkoj“ vožnji. Evropska komisija trebalo bi sutra da predstavi vanredni energetski paket. Paket predloga državama članicama uključuje i dane bez automobila u gradovima.

- Evropa ne može sebi da priušti da ostane izložena sve češćim energetskim šokovima“, navodi se u dokumentu.

U Briselu pripremaju mere za suočavanje sa energetskom krizom izazvanom sukobom na Bliskom istoku, piše Blic.

Deo vanrednog energetskog paketa, koji se očekuje da Evropska komisija predstavi u sredu, uključuje širok spektar mera za smanjenje potrošnje, uključujući obavezan rad od kuće i subvencije za javni prevoz.

Prema Komisiji, takve mere su najbrži i najjeftiniji način za smanjenje zavisnosti od uvoznih goriva. Među merama su časovi ekološke vožnje, koji imaju za cilj da nauče Evropljane kako da efikasnije voze, izveštava briselski medij Politiko.

Dani bez automobila, rad od kuće, ograničenja poslovnih putovanja avionom, cene javnog prevoza...

„Evropa ne može sebi da priušti da ostane izložena sve češćim energetskim šokovima“, navodi se u dokumentu koji je Politiko dobio na uvid.

Među predlozima je „podizanje svesti i obrazovanje o ekološkoj vožnji“, odnosno kako uštedeti gorivo promenom vozačkih navika. Brisel takođe predlaže dane bez automobila u gradovima, proširenje biciklističkih staza, podsticanje korišćenja teretnih bicikala za isporuke i zahtevanje ograničenja poslovnih putovanja avionom.

Dokument podstiče vlade zemalja članica da uvedu barem jedan dan rada na daljinu nedeljno, smanje cene javnog prevoza ili obezbede da bude besplatan za neke korisnike i obeshrabre građane da koriste privatne automobile.

Nameravaju da podstaknu teretne brodove da sporije plove, što bi uštedelo gorivo, i da pozovu upravnike javnih i komercijalnih zgrada da smanje temperature grejanja i prilagode podešavanja klimatizacije.

Zalivski rat remeti proizvodnju i transport petine svetske trgovine naftom i tečnim prirodnim gasom (TNG), uzrokujući ne samo rast cena već i nestašicu mlaznog goriva, dizela i benzina.

(Prekomerna) zavisnost Evrope

EU je potrošila više od 330 milijardi evra na uvoz energije u 2025. godini, a dodatnih 22 milijarde evra na uvoz fosilnih goriva od početka rata u Iranu, izjavila je u ponedeljak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

„Ovo pokazuje ogroman uticaj koji ova kriza ima na našu ekonomiju“, rekla je ona, upozoravajući da bi poremećaji vezani za Ormuski moreuz mogli da se nastave čak i nakon što se sukob smiri. Smanjenje potražnje je stoga suštinski prioritet za Brisel.

Evropski komesar za energetiku Dan Jergensen već je krajem marta pozvao Evropljane da rade od kuće i smanje putovanja, upozoravajući na „veoma ozbiljnu situaciju“ kojoj se ne nazire jasan kraj. Sličan spisak mera kao oni koji je Brisel pripremio sredinom marta od strane Međunarodne agencije za energiju.

Energetički vaučeri, podrška prihodima…

Komisija takođe poziva države članice da zaštite potrošače energetskim vaučerima, podrškom prihodima i privremenim zabranama isključenja električne energije, kao i smanjenjem poreza na električnu energiju i čiste tehnologije.

Dokument takođe predviđa niz širih strukturnih mera za stabilizaciju tržišta, uključujući bolju koordinaciju skladištenja gasa u EU i oslobađanje zaliha nafte, i brže uvođenje domaćih čistih izvora energije, kao što su geotermalna energija i obnovljivi vodonik.

Pominju se i prilagođavanja Sistemu trgovine emisijama (ETS) i porezi na neočekivani profit energetskih kompanija koje bi države članice mogle da uvedu.

