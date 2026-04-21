Kuća se nalazi u ulici Peel, u prestižnoj četvrti Kensington, i na prvi pogled više liči na arhitektonski kuriozitet nego na klasičan dom. Ipak, cena pokazuje da se ovde ne plaća kvadratura, već lokacija i prestiž.



Spolja izgleda kao uska „traka” između većih zgrada, ali unutrašnjost je iznenađujuće funkcionalna. Kuća ima dve spavaće sobe, dva kupatila, kuhinju sa trpezarijom, dnevni boravak i privatnu terasu.



Ulaz vodi direktno u kuhinju i trpezariju, gde je iskorišćen svaki centimetar prostora. U prizemlju se nalazi i jedna spavaća soba sa kupatilom, dok je gornji sprat rezervisan za dnevni boravak sa kaminom.



Iako je prostor ograničen, raspored je pažljivo osmišljen – dovoljno je mesta za osnovni nameštaj, ali bez luksuza kao što su veliki otvoreni prostori ili dodatne zone za odmor.



Poseban utisak ostavlja terasa, koja daje osećaj dodatnog prostora i predstavlja jednu od najvrednijih tačaka kuće.



Objekat je izgrađen 1930-ih godina, a renoviran 1950-ih, dok je poslednjih deset godina dodatno prilagođavan kako bi se maksimalno iskoristio svaki deo prostora, piše Blic.



Ova neobična nekretnina pokazuje kako na londonskom tržištu vrednost ne određuju dimenzije, već lokacija – i da i „kuća od dva metra” može da vredi pravo bogatstvo.



