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Kupio napušteno skladište za 380 evra, a unutra ga čekalo bogatstvo vredno 65.000 evra

Kupovina napuštenih skladišta na aukcijama godinama privlači ljude spremne da rizikuju u nadi da će iza zaključanih vrata pronaći nešto vredno.

Autor:  Nina Stojanović
16.06.2026.15:23
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Kupio napušteno skladište za 380 evra, a unutra ga čekalo bogatstvo vredno 65.000 evra
Foto: Shutterstock
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Iako se većina takvih kupovina završi gomilom starih i bezvrednih stvari, povremeno se dogodi i pravi poslovni pogodak.

Upravo to dogodilo se američkom jutjuberu Vejdu, vlasniku kanala „Wade’s Venture“, koji se bavi kupovinom i preprodajom napuštenih skladišta. Na jednoj od aukcija kupio je naizgled obično skladište za svega 380 evra, ne sluteći da ga unutra čeka roba vredna desetine hiljada evra.

Skladište je završilo na javnoj licitaciji nakon što prethodni zakupac nije izmirivao obaveze prema vlasniku prostora. Prema proceduri, sadržaj takvih prostora prodaje se na aukcijama kako bi se delimično nadoknadili dugovi, dok kupac preuzima sav rizik u vezi sa onim što će zateći unutra.

Kada je otvorio vrata skladišta, Vejd je ugledao brojne kutije i vreće, ali je pravo iznenađenje usledilo tek nakon detaljnog pregleda sadržaja.

Pregledajući kutiju po kutiju, otkrio je veliku količinu luksuzne garderobe, obuće i modnih dodataka poznatih svetskih brendova. Dodatno iznenađenje bilo je to što je većina pronađenih proizvoda bila potpuno nova, sa originalnim etiketama i istaknutim maloprodajnim cenama.

U skladištu je pronađeno između 400 i 500 pari ženskih cipela, velika količina markirane odeće i brojni luksuzni modni dodaci.

Nakon procene robe, ustanovljeno je da ukupna vrednost pronađenih predmeta iznosi približno 65.000 evra, odnosno čak 170 puta više od iznosa koji je platio za skladište.

„Nije me lako šokirati. Kupio sam 400, možda 500 ovih skladišta. Većina korisnih stvari inače završava u humanitarnim organizacijama. Ljudi misle da, pošto se ovim bavim već duže vreme, imam mnogo takvih 'ulova', ali i mene je ovo šokiralo. Ovo je čudo! Oko 70 odsto stvari koje inače nađem u magacinima je korišćeno. U ovom slučaju, sve je bilo potpuno novo“, izjavio je Vejd, prenosi Dnevno. 

Njegovo iskustvo još jednom pokazuje zašto su aukcije napuštenih skladišta postale toliko popularne – većina kupovina ne donese mnogo, ali ponekad se iza jednog katanca krije pravo malo bogatstvo.

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