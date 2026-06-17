Karijera
Nije presudan samo trud - jedna osobina ličnosti može značajno da poveća platu
Novo istraživanje ekonomista sa Univerziteta Kembridž pokazuje da jedna osobina ličnosti može značajno povećati zaradu i smanjiti rizik od nezaposlenosti.
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