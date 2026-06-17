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Karijera

Nije presudan samo trud - jedna osobina ličnosti može značajno da poveća platu

Novo istraživanje ekonomista sa Univerziteta Kembridž pokazuje da jedna osobina ličnosti može značajno povećati zaradu i smanjiti rizik od nezaposlenosti. 

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.19:29
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Nije presudan samo trud - jedna osobina ličnosti može značajno da poveća platu
Foto: Shutterstock/Gorgev
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Većina ljudi smatra da su za uspeh na poslu presudni obrazovanje, iskustvo i naporan rad. Ipak, novo istraživanje ekonomista sa Univerziteta Kembridž pokazuje da postoji još jedan faktor koji može značajno da utiče na karijeru, visinu zarade i šanse za napredovanje, piše Bizlife.

Reč je o osobini koju mnogi često potcenjuju, a koja se pokazala kao jedan od najjačih pokazatelja profesionalnog uspeha.

Osobina koja najviše utiče na zaradu

Istraživanje zasnovano na poznatom modelu "Velikih pet" osobina ličnosti analiziralo je vezu između karaktera zaposlenih i njihovih prihoda.

Rezultati su pokazali da je upravo savesnost najjače povezana sa višim platama i manjim rizikom od nezaposlenosti.

Ljudi koji imaju izraženu savesnost uglavnom su:

  • organizovani
  • odgovorni
  • pouzdani
  • disciplinovani
  • istrajni u ostvarivanju ciljeva

Takve osobe lakše planiraju obaveze, bolje upravljaju vremenom i češće završavaju zadatke u roku, zbog čega ih poslodavci vide kao vredne i pouzdane radnike.

„Savesnost predstavlja veliku prednost na tržištu rada jer je povezana sa višim primanjima i stabilnijim zaposlenjem“, istakao je istraživač Vejlong Žang.

Zašto poslodavci posebno cene emocionalno stabilne ljude

Pored savesnosti, istraživanje je pokazalo da veliku ulogu igra i emocionalna stabilnost.

Zaposleni koji bolje podnose stres, pritisak i neizvesnost često se lakše nose sa izazovima na poslu, donose racionalnije odluke i uspešnije grade karijeru.

U vremenu kada su rokovi sve kraći, a očekivanja sve veća, sposobnost da ostanete smireni pod pritiskom postaje vredna gotovo koliko i stručne veštine.

Dobra osoba ne znači uvek i veću platu

Zanimljivo je da osobina koju većina ljudi smatra vrlinom ponekad može imati i negativan efekat na zaradu.

Istraživači navode da veoma prijatni ljudi često izbegavaju konflikte i ređe pregovaraju o plati, povišici ili boljim uslovima rada.

Zbog toga neretko prihvataju ponude koje su manje povoljne od onoga što realno zaslužuju.

Posebno je zanimljivo da se ovaj efekat češće primećuje kod žena, koje u proseku pokazuju viši nivo prijatnosti i zbog toga mogu biti u nepovoljnijem položaju tokom pregovora o zaradi.

Dobra vest: Ova osobina može da se razvija

Za razliku od nekih karakteristika koje se teže menjaju, savesnost se može razvijati tokom života.

Stručnjaci preporučuju:

  • postavljanje jasnih ciljeva
  • bolju organizaciju vremena
  • prihvatanje konstruktivnih kritika
  • razvijanje radnih navika
  • doslednost u izvršavanju obaveza

Male promene u svakodnevnom ponašanju mogu vremenom doneti velike rezultate, kako u karijeri tako i u finansijama.

Nije dovoljno samo znanje

Iako stručnost ostaje ključ uspeha, tržište rada pokazuje da plata ne zavisi isključivo od diploma i veština.

Način na koji organizujemo svoj rad, odnos prema obavezama, samodisciplina i sposobnost da istrajemo kada postane teško često prave razliku između prosečnih i natprosečnih primanja.

Zbog toga stručnjaci sve češće poručuju da ulaganje u lični razvoj može biti jednako važno kao i ulaganje u obrazovanje. Ponekad upravo osobina koju ne možete da upišete u CV postane razlog zbog kog dobijate bolji posao, veću platu ili brže napredujete od drugih.

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