Većina vozila istog trenutka kada napusti salon automobila izgubi značajan deo vrednosti. Gubitak se nastavlja svake naredne godine vlasništva, dok u nekom trenutku ne dostignu nivo gde svaki ozbiljniji kvar znači potencijalni odlazak na otpad ili na reciklažu.

Neka vozila vrednost gube brže, neka sporije, mnogo je faktora koji na to utiču, reputacija proizvođača, interesovanje kupaca, cena vozila kao novog, dostupnost delova, servisa, svakako pouzdanost i tako dalje, pišu Polovni automobili.

Ukratko, sve ono što kupca polovnjaka motiviše da "odreši kesu" i da nešto više novca kako bi se kasnije vozio bez većih ulaganja.

Upravo to je bila i naša ideja, da pronađemo novije polovnjake koji najmanje gube vrednost, vozila koja će što više vredeti kada ih budete prodavali za pet, šest, deset godina…

Za tako nešto oslonili smo se na poznati nemački Schwake (Švake) katalog. Verovatno najpoznatiji katalog gubitka vrednosti koji su ranije i naši špediteri koristili za obračun poreza pri uvozu polovnog automobila.

Iz pomenutog kataloga izabrali smo modele automobila koji najbolje drže vrednosti u više kategorija – mali gradski, kompaktna klasa, srednja, SUV i tako dalje.

Treba reći da je ova lista nastala na osnovu trenutnog stanja u pomenutom katalogu u trenutku pisanja ovog teksta i njihov status se svakako može promeniti u budućnosti.

Za svaki model dajemo gubitak vrednosti izražen u procentima i njegovu cenu u Nemačkoj kada je bio nov, a za početnu godinu, odnosno godinu kupovine uzeli smo 2024. godinu.

Dakle, ovo su dve godine stara vozila koja će nama postati zanimljiva za četiri-pet godina kada ih prvi vlasnik proda.

Mali gradski

Ovo je klasa koja je nažalost na izumiranju. Zahvaljujući sve strožim bezbednim i ekološkim normama proizvođačima automobila se više ne isplati da ulažu u ove modele, jer kada se "napucaju" sa neophodnom opremom ovi mališani praktično dostižu cenu vozila više kategorije.

Hyundai, Kia, Fiat i Toyota praktično jedini i dalje proizvode ovakve modele i kako se vidi po umerenom gubitku vrednosti vlasnici su zadovoljni i ne žele da ih menjaju.

Kia Picanto 1.2

Cena u Nemačkoj (evra): 18.480

Gubitak vrednosti (%, evra): 69,3% - 5.680

Hyundai i10 1.2

Cena u Nemačkoj (evra): 20.480

Gubitak vrednosti (%, evra): 63,4% - 7.690

Fiat Panda

Cena u Nemačkoj (evra): 16.990

Gubitak vrednosti (%, evra): 61,8% - 6.490

Niža klasa

Kod nas svakako najpopularnija klasa, a po gubitku vrednosti predvodi je nekada potpuni autsajder – Dacia. U dobar odnos uloženo-dobijeno pri kupovini Dacia modela nikada nije bilo sumnje, a eto danas su se automobili rumunskog proizvođača dokazali i po pitanju pouzdanosti.

Na drugom mestu je malo iznenađenje u vidu Citroena C3 aktuelne, četvrte generacije, izgleda da je problematični pure tech benzinac koji pokreće ovaj model prelaskom sa pogonskog kaiša na lanac i drugim modfikacijama dostigao očekivanu zrelost i pouzdanost pa ga kupci više ne izbegavaju.

U svakom slučaju svakako je dobro znati obzirom na popularnost i dobru cenu polovnih C trojki.

Treći po redu je Mini koji je ipak čak i polovan cenovno nedostižan većini kupaca polovnjaka u našoj zemlji.

Dacia Sandero Stepway 1.0

Cena u Nemačkoj (evra): 19.100

Gubitak vrednosti (%, evra): 69,1% - 5.900

Citroen C3 1.2

Cena u Nemačkoj (evra): 19.900

Gubitak vrednosti (%, evra): 68,8% - 6.200

Mini Cooper C

Cena u Nemačkoj (evra): 30.100

Gubitak vrednosti (%, evra): 64,8% - 10.600

Kompakt klasa

Konačno dolazimo i do čuvene "golf" klase. I gle iznenađenja, pomenuti Golf, institucija ove klase se po pitanju držanja vrednosti nije plasirao u prva tri mesta.

Prva je Mazdina trojka koja iz generacije u generaciju gaji tradiciju dugoročnog kvaliteta, tako da to nije veliko iznenađenje, sledi BMW serija 1 koja takođe napreduje iz generacije u generaciju, pogotovo uz nove BMW benzince i dizele.

Na kraju imamo Hyundai i30 koji je na ovoj listi kako zbog dobre pouzdanost, ali i zbog svoje sedmogodišnje garancije, koja i kupcima polovnih garantuje miran san.

Mazda 3 e-Skyactiv-X

Cena u Nemačkoj (evra): 37.440

Gubitak vrednosti: 59,4% - 15.189

BMW 120

Cena u Nemačkoj (evra): 42.100

Gubitak vrednosti: 58,6% - 17.450

Hyundai i30 1.5 T-GDI

Cena u Nemačkoj (evra): 33.250

Gubitak vrednosti: 56,8% - 14.350

Srednja klasa

Stigosmo i do srednje klase, nekad veoma popularne direktorskih limuzina (i karavana). Danas su ih mahom zamenili (kao i sve drugo) razni SUV modeli koji ne mogu da ponude ni izbliza praktičnost i umerenu potrošnju jednog, na primer, Passata koji je nekako decenijama bio simbol ove klase.

Ono što se može primetiti je i sve veći gubitak vrednosti koji se odnosi koliko na manje interesovanje kupaca polovnjaka, ali i na druge faktore, poput vrlo visoke početne cene koje ove limuzine sada imaju.

Krajnji rezultat pokazuje da je Škoda držanjem vrednosti pobedila ne samo svog gazdu u vidu Volkswagena, već i do nedavno neprikosnoven BMW.

Škoda Superb Combi 2.0 TSI

Cena u Nemačkoj (evra): 58.570

Gubitak vrednosti: 58,4% - 24.370

VW Passat Variant 2.0 TSI

Cena u Nemačkoj (evra): 64.850

Gubitak vrednosti: 56,8% - 14.350

BMW 330i Touring

Cena u Nemačkoj (evra): 67.100

Gubitak vrednosti: 53,7% - 37.050

SUV srednje kategorije

Stigli smo i do neizbežnih SUV modela. I ovde zatičemo jednu krajnje zanimljivu situaciju, prvo mesto drži jedan Citroen što zaista nije uobičajeno, ali je francuski proizvođač očigledno postigao veliki napredak kada je u pitanju pouzdanost već pomenutog pogonskog agregata i po odnosu uloženo-dobijeno nadmašio Dacia modele.

Na trećem mestu je Hyundai Kona koja se, kao i ostali modeli ovog proizvođača ističe garancijom i dokazanom pouzdanošću. U svakom slučaju moramo još jednom konstatovati pozitivan napredak za Citroen.

Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid

Cena u Nemačkoj (evra): 27.590

Gubitak vrednosti: 68,9% - 8.590

Dacia Duster TCe 130

Cena u Nemačkoj (evra): 25.250

Gubitak vrednosti: 65,5% - 8.700

Hyundai Kona 1.0 T-GDI

Cena u Nemačkoj (evra): 33.600

Gubitak vrednosti: 62,1% - 12.750

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