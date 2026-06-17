EUR EUR 117,03 117,38din 117,74
USD USD 100,74 101,04din 101,35
CAD CAD 72,19 72,41din 72,62
AUD AUD 71,37 71,59din 71,80
GBP GBP 135,55 135,96din 136,36
CHF CHF 127,00 127,38din 127,77
KURSNA LISTA

Srbija

Kupili ste polovan auto? Jedna prevara u Srbiji i dalje cveta - kilometraža se vraća i do 80.000 km

Mnogi vozači u Srbiji veruju da će kupovinom novijeg hibrida ili električnog automobila izbeći najčešće prevare na tržištu polovnjaka.

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.18:48
0
Kupili ste polovan auto? Jedna prevara u Srbiji i dalje cveta - kilometraža se vraća i do 80.000 km
Foto: Shutterstock/Wirestock Creators
Volstrit se oporavlja nakon velikog pada - investitori čekaju ključnu odluku FED-a
Foto: Shutterstock/Ken stocker
 Volstrit se oporavlja nakon velikog pada - investitori čekaju ključnu odluku FED-a
Prethodna vest
Kafa jeftinija od dva evra, ležaljke već od 10 - kažu da je ovo jeftin raj za turiste
Foto: Shutterstock/janzacekphoto
 Kafa jeftinija od dva evra, ležaljke već od 10 - kažu da je ovo jeftin raj za turiste
Sledeća vest

Međutim, najnoviji podaci pokazuju da prevaranti prate trendove i da više nisu fokusirani samo na dizelaše.

Manipulacija kilometražom i dalje je jedan od najvećih problema pri kupovini polovnih vozila, a posledice za kupce mogu biti veoma skupe. Razlika između stvarnog i prikazanog stanja na kilometar-satu često znači da automobil vredi nekoliko hiljada evra manje nego što je plaćen, piše B92.

Dizelaši i dalje na vrhu liste rizičnih vozila

Prema podacima kompanije carVertical, čak 4,3 odsto svih proverenih dizel automobila u Srbiji između januara 2024. i marta 2026. godine imalo je vraćenu kilometražu.

Još zabrinjavajući podatak jeste da je kod tih vozila prosečno "obrisano" čak 83.000 kilometara.

Razlog je jednostavan – dizel automobili najčešće prelaze velike distance, pa su idealna meta za manipulacije koje vozilo na papiru čine mlađim i manje korišćenim nego što zaista jeste.

Ni hibridi nisu bezbedni od prevara

Iako se često smatraju sigurnijom kupovinom, ni hibridni automobili nisu pošteđeni.

Kod oko 2 odsto proverenih hibrida otkrivena je manipulacija kilometražom, a prosečno smanjenje iznosilo je oko 52.000 kilometara.

Za kupce to može značiti neočekivane kvarove, skuplje održavanje i znatno veće troškove ubrzo nakon kupovine.

Električni automobili imaju najmanje prevara, ali brojke šokiraju

Električni automobili beleže najmanji procenat manipulacija – svega 0,7 odsto slučajeva.

Međutim, kada do prevare dođe, razmere su ogromne.

Prosečno vraćanje kilometraže kod električnih vozila iznosi čak 80.000 kilometara, gotovo koliko i kod dizelaša.

To pokazuje da ni najmodernija vozila nisu zaštićena od prevaranata koji pokušavaju da povećaju cenu automobila prikazujući ga kao manje korišćenog.

Koliko kupci zapravo gube?

Na prvi pogled razlika od nekoliko desetina hiljada kilometara možda ne deluje dramatično, ali upravo ti podaci određuju tržišnu vrednost vozila.

Automobil kojem je vraćeno 80.000 kilometara može biti precenjen za nekoliko hiljada evra, dok kupca kasnije čekaju:

  • skuplji servisi,
  • neočekivani kvarovi,
  • zamena delova mnogo ranije nego što očekuje,
  • niža vrednost pri budućoj prodaji.

Zašto je problem sve veći?

Iako dizelaši i dalje dominiraju tržištem polovnih vozila u Srbiji, stručnjaci upozoravaju da će sa rastom prodaje hibridnih i električnih automobila rasti i broj pokušaja manipulacija.

Prevaranti se prilagođavaju tržištu, a tehnologija vozila više nije prepreka za vraćanje kilometraže.

Jedna provera može da uštedi hiljade evra

Kupovina polovnog automobila često predstavlja jednu od najvećih investicija za prosečnu porodicu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre kupovine obavezno proveri istorija vozila, servisna dokumentacija i podaci o prethodnim očitavanjima kilometraže.

Jer broj na instrument tabli ne pokazuje uvek koliko je automobil zaista prešao.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 

Srbija Prevara automobil

Povezane vesti

Sezona obara cene na pijacama - borovnica, malina i višnja jeftinije nego prošle nedelje
Foto: baca130/shutterstock

Sezona obara cene na pijacama - borovnica, malina i višnja jeftinije nego prošle nedelje

15:22 | 0
"Imam 23 godine, 25.000 evra ušteđevine i želju da otvorim kafeteriju u Beogradu. Da li sam luda?"
Foto: Shutterstock/Gorgev

"Imam 23 godine, 25.000 evra ušteđevine i želju da otvorim kafeteriju u Beogradu. Da li sam luda?"

14:24 | 0
NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a
Foto: BalkansCat/Shutterstock

NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a

13:26 | 0
Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara
Foto: Shutterstock / Makina Alesya

Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara

13:07 | 0
Prasići skuplji, stočari u borbi za zaradu - cene se menjaju svaki dan
Foto: ZeiMomArt/Shutterstock

Prasići skuplji, stočari u borbi za zaradu - cene se menjaju svaki dan

12:43 | 0
Komentari (0)

Srbija

Deset lokalnih samouprava lideri u pružanju elektronskih usluga
Foto: Marina Jančević

Deset lokalnih samouprava lideri u pružanju elektronskih usluga

15:44 Srbija
Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 
Foto: Adam Radosavljevic / Shutterstock.com

Rekordne zalihe - NIS obezbedio 350.000 tona sirove nafte 

15:04 Srbija
Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju
Foto: Shutterstock/DC Studio

Šta se dešava sa novcem na računu nakon smrti vlasnika - pravila koja mnogi ne znaju

13:52 Srbija
Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages

Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže

13:39 Srbija
NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a
Foto: BalkansCat/Shutterstock

NIS pred važnim rokom - profesor Mijušković otkriva šta čeka kompaniju posle 1. jula i šta je Srbija dobila od MOL-a

13:26 Srbija
Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara
Foto: Shutterstock / Makina Alesya

Nije malina ni borovnica - na 10 ari može da donese zaradu i do 350.000 dinara

13:07 Srbija
Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček
Foto: Shutterstock

Velika promena za najstarije - zaposleni penzioneri imaju pravo na novi obračun i veći ček

12:31 Srbija
Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA
Foto: Vlad Ispas / Shutterstock.com

Oglasio se MOL nakon odluke OFAKA

11:39 Srbija
Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO
Foto: Oleg Elkov / Shutterstock.com

Dobra vest za penzionere -uvode se nova prava i nove kategorije u PIO

11:01 Srbija
Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu
Shutterstock/Maja Marjanovic

Na račune legla prva uplata za đake - grad Beograd isplaćuje ukupno 20.000 dinara po detetu

11:00 Srbija

Najnovije

Najčitanije

4H

Kampovanje u Hrvatskoj poskupelo - cene skuplje nego u Švajcarskoj

4H

BBC ukida do 2.000 radnih mesta - najveći rezovi u informativi

5H

Nije presudan samo trud - jedna osobina ličnosti može značajno da poveća platu

5H

Kafa jeftinija od dva evra, ležaljke već od 10 - kažu da je ovo jeftin raj za turiste

5H

Kupili ste polovan auto? Jedna prevara u Srbiji i dalje cveta - kilometraža se vraća i do 80.000 km

1D

Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

1D

Dosta je apartmana - Hrvati uvode drastičnu meru protiv turista

1D

Šta se računa u radni staž, a šta ne - mnogi građani greše i gube godine prilikom penzionisanja

1D

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

1D

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 100,74 101,04 101,35
CAD CAD 72,19 72,41 72,62
AUD AUD 71,37 71,59 71,8
GBP GBP 135,55 135,96 136,36
CHF CHF 127,0 127,38 127,77

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.684,00 €
ETH ETH 1.543,96 €
LTC LTC 39,35 €
DOT DOT 0,89 €
BCH BCH 186,54 €
LINK LINK 7,20 €
BNB BNB 520,66 €
XMR XMR 297,61 €
Powered by CoinGecko API