Kupili ste polovan auto? Jedna prevara u Srbiji i dalje cveta - kilometraža se vraća i do 80.000 km

Međutim, najnoviji podaci pokazuju da prevaranti prate trendove i da više nisu fokusirani samo na dizelaše.

Manipulacija kilometražom i dalje je jedan od najvećih problema pri kupovini polovnih vozila, a posledice za kupce mogu biti veoma skupe. Razlika između stvarnog i prikazanog stanja na kilometar-satu često znači da automobil vredi nekoliko hiljada evra manje nego što je plaćen, piše B92.

Dizelaši i dalje na vrhu liste rizičnih vozila

Prema podacima kompanije carVertical, čak 4,3 odsto svih proverenih dizel automobila u Srbiji između januara 2024. i marta 2026. godine imalo je vraćenu kilometražu.

Još zabrinjavajući podatak jeste da je kod tih vozila prosečno "obrisano" čak 83.000 kilometara.

Razlog je jednostavan – dizel automobili najčešće prelaze velike distance, pa su idealna meta za manipulacije koje vozilo na papiru čine mlađim i manje korišćenim nego što zaista jeste.

Ni hibridi nisu bezbedni od prevara

Iako se često smatraju sigurnijom kupovinom, ni hibridni automobili nisu pošteđeni.

Kod oko 2 odsto proverenih hibrida otkrivena je manipulacija kilometražom, a prosečno smanjenje iznosilo je oko 52.000 kilometara.

Za kupce to može značiti neočekivane kvarove, skuplje održavanje i znatno veće troškove ubrzo nakon kupovine.

Električni automobili imaju najmanje prevara, ali brojke šokiraju

Električni automobili beleže najmanji procenat manipulacija – svega 0,7 odsto slučajeva.

Međutim, kada do prevare dođe, razmere su ogromne.

Prosečno vraćanje kilometraže kod električnih vozila iznosi čak 80.000 kilometara, gotovo koliko i kod dizelaša.

To pokazuje da ni najmodernija vozila nisu zaštićena od prevaranata koji pokušavaju da povećaju cenu automobila prikazujući ga kao manje korišćenog.

Koliko kupci zapravo gube?

Na prvi pogled razlika od nekoliko desetina hiljada kilometara možda ne deluje dramatično, ali upravo ti podaci određuju tržišnu vrednost vozila.

Automobil kojem je vraćeno 80.000 kilometara može biti precenjen za nekoliko hiljada evra, dok kupca kasnije čekaju:

skuplji servisi,

neočekivani kvarovi,

zamena delova mnogo ranije nego što očekuje,

niža vrednost pri budućoj prodaji.

Zašto je problem sve veći?

Iako dizelaši i dalje dominiraju tržištem polovnih vozila u Srbiji, stručnjaci upozoravaju da će sa rastom prodaje hibridnih i električnih automobila rasti i broj pokušaja manipulacija.

Prevaranti se prilagođavaju tržištu, a tehnologija vozila više nije prepreka za vraćanje kilometraže.

Jedna provera može da uštedi hiljade evra

Kupovina polovnog automobila često predstavlja jednu od najvećih investicija za prosečnu porodicu.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre kupovine obavezno proveri istorija vozila, servisna dokumentacija i podaci o prethodnim očitavanjima kilometraže.

Jer broj na instrument tabli ne pokazuje uvek koliko je automobil zaista prešao.

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