Kruševac je danas karnevalski grad - veselo je u centru šampiona

Od Lazarevog grada i crkve Lazarice do mladih sportskih šampiona, privrednih potencijala i savremenih interaktivnih sadržaja - Kruševac je u okviru Ekspo karavana predstavio vrednosti po kojima je prepoznatljiv i pokazao kako grad snažnog istorijskog identiteta gleda ka budućnosti.

Na Centralnom gradskom platou održan je celodnevni program Ekspo karavana - Paviljona igre, koji je okupio predstavnike kulture, privrede, turizma, sporta i obrazovanja. Posetioci su imali priliku da upoznaju lokalne talente i organizacije, učestvuju u kreativnim i sportskim aktivnostima i saznaju više o specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Program su svečano otvorili Jelena Parezanović, direktorka Sektora za marketing kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i Ivan Manojlović, gradonačelnik Grada Kruševca.

Obraćajući se medijima, Parezanović je istakla da Ekspo 2027 predstavlja priliku da Srbija svetu pokaže kako se bogato nasleđe može povezati sa savremenim idejama i razvojem, naglasivši da Kruševac, ima važno mesto u predstavljanju kulturnog i istorijskog identiteta zemlje, ali i značajan turistički potencijal koji će biti promovisan kroz paviljon „Srpska kuća“ i program „Poseti Srbiju“.

”Danas smo ovde sa Paviljonom igre, Ekspo karavanom, kojim posećujemo skoro trideset gradova ove godine sa željom da prikažemo šta je Ekspo”, rekla je Parezanović dodajući da je Ekspo platforma na kojoj mogu da se iskuse različite kulture, istorije, tradicije preko 141 međunarodnog učesnika, ali i platforma za učenje, saradnju sa celim svetom i povezivanje i širenje poslovanja i privlačenje investitora.

Prema njenim rečima Ekspo je prilika da svet vidi i druge krajeve Srbije i da kroz turističke pakete Poseti Srbiju, saznaju sve, ne samo o Ekspu, već i turističkim potencijalima naše zemlje, kako bi kad dođu na Ekspo sledeće godine, nastavili svoje putovanje i posetili i druge delove Srbije.

Podsetivši da će za manje od godinu dana Srbija tokom 93 dana ugostiti 141 međunarodnog učesnika i više od četiri miliona posetilaca, ona je pozvala građane svih generacija da se priključe volonterskom programu „Ekspo plejmejkeri“, ocenivši da ovaj program pruža priliku mladima da upoznaju ljude iz različitih delova sveta, steknu nova znanja i iskustva i postanu deo organizacije Ekspa 2027.

„Volonteri kao takvi, ne samo da će imati iskustva na jednom velikom događaju za koje je pitanje da li će se ponoviti u skorijem periodu na ovim prostorima. To iskustvo može biti korisno, ne samo za lični razvoj, već i za karijeru”, zaključila je Parezanović.

Gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović istakao je da je Kruševac ponosan što je deo vizije Ekspa 2027, kao grad bogate istorije, sporta, muzike i mladih talenata, naglasivši da sport i muzika predstavljaju univerzalni jezik koji povezuje ljude i da upravo Kruševac, svojom tradicijom, šampionima i mladim umetnicima, ima važnu ulogu u predstavljanju Srbije svetu.

„Kruševac je grad sporta i muzike, grad šampiona koji su proneli ime Srbije širom sveta i grad dece koja svakodnevno treniraju sa verom da će jednog dana nositi grb svoje zemlje na grudima“, poručio je Manojlović.

On je dodao da Ekspo predstavlja priliku da Srbija pokaže da nije samo zemlja koju gosti posećuju, već zemlja koja svojom kulturom, ljudima i idejama inspiriše.

„Postoje gradovi koje samo posetite, gradovi koje pamtite, ali i gradovi poput Kruševca koje ponesete u srcu, gradovi u kojima istorija daje snagu, mladost donosi energiju, sport inspiriše, a muzika spaja“, naglasio je Manojlović.

Program Ekspo karavana predstavio je kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca. Nastupili su učenici Muzičke škole „Stevan Hristić“ i frulaš Aleksandar Gašić, dok su predstavnici Regionalne privredne komore Kruševac, lokalnih kompanija i turističkih projekata predstavili privredne, turističke i razvojne potencijale ovog kraja.

Poseban segment programa bio je posvećen mladim sportskim šampionima i klubovima iz Kruševca. Predstavili su se takmičari u odbojci, karateu, kik-boksu, boksu, paraatletici i plivanju, kao i brojni gradski klubovi iz oblasti borilačkih sportova, ritmičke gimnastike, stonog tenisa i košarke. Program su upotpunili plesni nastupi, kreativne radionice za najmlađe, izložbene postavke i predstavljanje lokalne kulture i tradicije.

Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, u okviru Ekspo karavana organizovan je i poseban prostor posvećen inovacijama i savremenim tehnologijama koje će biti važan deo iskustva posetilaca tokom izložbe. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Tokom 93 dana izložba će okupiti kulture, ideje, inovacije, muziku, sport i ljude iz čitavog sveta.

Ekspo karavan - Paviljon igre nastavlja putovanje kroz Srbiju, sa ciljem da građanima približi program i vrednosti Ekspa 2027, ali i da gradovima i opštinama pruži priliku da predstave svoje ljude, talente, nasleđe i razvojne potencijale. Tokom ove godine karavan će posetiti više od 30 mesta širom zemlje.

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