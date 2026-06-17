Britanski javni servis BBC najavio je veliko restrukturiranje poslovanja koje će rezultirati ukidanjem oko 550 radnih mesta u sektoru informativnog programa, kao i u televizijskim i radijskim redakcijama, piše Tanjug.

Ova odluka deo je šireg plana ušteda vrednog oko 500 miliona funti koji bi trebalo da se sprovede u naredne dve godine.

Generalni direktor BBC-a Met Britin, koji je funkciju preuzeo u maju, potvrdio je da će ukupno biti ukinuto između 1.800 i 2.000 radnih mesta u različitim sektorima kompanije.

Rezovi u programima i budžetu

Pored otpuštanja, BBC planira i:

ukidanje pojedinih televizijskih i radijskih programa

smanjenje budžeta za sadržaj za oko 80 miliona funti

detaljno preispitivanje svih TV i radio kanala

Kako navode iz BBC-a, cilj je prilagođavanje novim navikama publike koja se sve više okreće digitalnim platformama i striming servisima.

Mediji se menjaju - BBC se prilagođava

Britanski javni servis već godinama beleži pad tradicionalne gledanosti, dok digitalne platforme postaju dominantan izvor informisanja.

Ipak, za sada nije objavljeno koji tačno programi će biti ukinuti, što ostavlja prostor za neizvesnost među zaposlenima i publikom.

Šta ovo znači za BBC?

Stručnjaci ocenjuju da je reč o jednom od najvećih restrukturiranja u modernoj istoriji BBC-a, koji pokušava da pronađe balans između tradicionalnog javnog servisa i digitalne budućnosti.

Odluka dolazi u trenutku kada se kompletna medijska industrija suočava sa padom prihoda od televizije i radija i sve većim pritiskom streaming platformi.

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