Odlazak na rad u Švajcarsku mnogima deluje kao prilika za visok standard i dobre zarade, ali iskustvo jedne Srpkinje pokazuje da svakodnevni život u toj zemlji izgleda znatno drugačije nego što se često pretpostavlja.

Marija iz Smedereva, koja je radila kod jedne švajcarske porodice, kaže da ju je najviše iznenadio način života koji se u potpunosti razlikuje od navika na koje je navikla u Srbiji.

"Radila sam kod jedne porodice i tek tada sam shvatila koliko mi zapravo ne štedimo", ispričala je ona.

Ništa se ne baca - čak ni dva zalogaja

Jedna od situacija koja joj je ostala u sećanju dogodila se za večerom. Kako kaže, ostala su dva zalogaja belog mesa i ona je instinktivno želela da ih baci, smatrajući da za tako malu količinu nema svrhe da se čuva. Međutim, domaćini su je odmah zaustavili i rekli da se to može iskoristiti već sutradan za ručak.

Taj momenat joj je, kako ističe, otvorio oči o njihovom odnosu prema hrani i trošenju uopšte.

Život bez izlazaka i stalnih druženja

Još jedna stvar koja ju je iznenadila jeste način provođenja slobodnog vremena.

"Dok sam ja posle posla uvek negde išla, oni su uvek ostajali kod kuće. Mislila sam da je to zato što su sve već videli, ali nije to razlog", kaže Marija.

Prema njenim rečima, porodica gotovo da ne ide na kafe i ne održava česta druženja, već se život uglavnom odvija u kući. Nakon posla, rutina je jednostavna: malo odmora, serija i odlazak na spavanje.

Porodična komunikacija svedena na svakodnevne stvari

Kako opisuje, komunikacija u domaćinstvu je kratka i funkcionalna.

"Razgovor se svodi na to kako je prošao dan, šta dete ima za domaći i šta će se sutra spremati za ručak. Posle toga svako ide svojim putem", navodi ona.

Čak i deca, kako kaže, učestvuju u takvom obrascu razgovora, koji je više praktičan nego emotivan.

Kese za smeće i stroga pravila

Jedna od stvari koja joj je posebno zapala za oko su kese za smeće. U Švajcarskoj se, objašnjava, koriste specijalne kese koje se kupuju i koje su jedine dozvoljene za odlaganje otpada.

One su, kako kaže, prilično skupe, pa se maksimalno pune pre nego što se izbace.

"U nekim trenucima oseća se miris u celoj kući, ali se ništa ne baca dok se ne iskoristi do kraja", dodaje ona.

Porezi kao najveći stres

Poseban utisak na nju ostavio je odnos prema porezima.

Kako kaže, porez je za mnoge u Švajcarskoj veliki izvor stresa i neizvesnosti.

"Jednom prilikom stigla im je koverta i svi su bili veoma nervozni. Objasnili su mi da je to godišnji porez i da nikada ne znaju koliko će ih tačno koštati, ali tokom cele godine odvajaju novac za to", navodi Marija.

Pored toga, ističe da svaka osoba ima obavezan zdravstveni paket koji se plaća mesečno, prilagođen ličnim potrebama.

Visoke plate, ali i visoki troškovi

Iako se često smatra da su plate u Švajcarskoj veoma visoke, Marija kaže da realnost zavisi od troškova života.

Kako navodi, plata od oko 6.000 evra u Srbiji zvuči kao ogroman iznos, ali u Švajcarskoj troškovi brzo "pojedu" zaradu.

"Jedno parče belog mesa može da košta i do 30 evra, pa onda shvatite zašto ljudi toliko vode računa o troškovima i štednji", zaključuje ona.

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