Bez velike najave i bez pompe, objavljena je knjiga koja na jednom mestu okuplja više od šest decenija godišnjih pisama Vorena Bafeta akcionarima Berkshire Hathaway-a.

U pitanju je izdanje „Berkshire Hathaway Letters to Shareholders: 1965–2024“, koje na 940 stranica sabira uvodna pisma iz godišnjih izveštaja jedne od najuticajnijih kompanija u istoriji Sjedinjenih Američkih Država.

Ova knjiga se ne doživljava samo kao finansijska literatura. Ona se opisuje i kao poslovno obrazovanje, moralna lekcija, sarkastična analiza Volstrita i istovremeno priča o tome kako je jedna loša investicija prerasla u ogromno bogatstvo, piše Bloomberg.

Više od investicionih pisama

Bafetova pisma godinama su imala prepoznatljiv stil - razgovoran ton, jasne poruke i aforizme koji su postali poznati u svetu finansija.

On je želeo da svako pismo bude deo jedne “žive priče”, gde se svako naredno nadovezuje na prethodno, kao kontinuitet jednog dugog poslovnog filma, a ne izolovanih godišnjih izveštaja.

Kako je nastajao Berkshire Hathaway

Priča koju ova pisma prate počinje nakon likvidacije njegovog investicionog partnerstva 1969. godine, kada je Bafet ostao vezan za tada posrnulu tekstilnu kompaniju Berkshire Hathaway.

Godinama kasnije, sam je priznao da je odluka da kupi kompaniju iz problematične industrije bila “kolosalna greška”, bez jasnog racionalnog objašnjenja.

Upravo iz tog početka razvila se jedna od najvećih korporacija na svetu.

Ključne lekcije iz Bafetove filozofije

Tokom decenija, Berkshire je rastao kroz osiguranje, investicije i akvizicije, a ključnu ulogu imao je tzv. “float” - kapital iz premija osiguranja koji je kompanija mogla da koristi za ulaganja.

Pisma posebno ističu nekoliko osnovnih principa:

strpljenje i dugoročno razmišljanje

disciplina u upravljanju kapitalom

izbegavanje nepotrebnog rizika

spremnost na promenu strategije kada je to potrebno

Bafet je vremenom napustio strogi pristup vrednosnog investiranja svog mentora Bendžamina Grejama i prešao na pristup koji je zagovarao Čarli Manger – fokus na izvanredne kompanije po razumnoj ceni.

Uspon jedne poslovne filozofije

Iz male tekstilne firme Berkshire Hathaway je prerastao u konglomerat sa stotinama hiljada zaposlenih i ogromnim portfoliom kompanija i akcija.

Bafet je decenijama zadržavao investicije poput Coca-Cole i American Express-a, dok je istovremeno reinvestirao kapital unutar sopstvenog sistema.

Njegov pristup se zasnivao na jednostavnoj ideji - kvalitetne odluke i vreme stvaraju eksponencijalni rast.

Stil koji je postao zaštitni znak

Ono što ova pisma izdvaja nije samo finansijska analiza, već i stil pisanja.

Bafet često koristi humor, samoironiju i citate drugih autora, a poznat je i po kritikama Volstrita, derivata i kratkoročnog razmišljanja na tržištu.

Njegov stil se opisuje kao kombinacija analize, priče i ličnog dnevnika – što pisma čini čitljivim i ljudima van finansijskog sveta.

Zašto ova knjiga privlači pažnju

Iako se delovi pisama ponavljaju, zajedno ona stvaraju kompletnu priču o nastanku jedne poslovne imperije.

Knjiga pokazuje kako su strpljenje, disciplina i doslednost tokom više decenija doveli do jedne od najuspešnijih investicionih priča u istoriji.

Na kraju, ova zbirka ne služi samo kao finansijski priručnik, već i kao uvid u način razmišljanja čoveka koji je ostavio dubok trag u globalnoj ekonomiji.

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