Ni Harvard više ne garantuje posao - student otkrio kroz šta prolaze mladi danas

Godinama je važilo pravilo da diploma prestižnog univerziteta otvara gotovo sva vrata. Međutim, priča jednog studenta Harvarda pokazuje da ni obrazovanje na jednom od najpoznatijih fakulteta na svetu više nije garancija za lak dolazak do posla ili prakse.

Dvadesetjednogodišnji student, koji već godinama gradi karijeru u oblasti klimatske politike i održive energije, suočio se sa problemom koji danas pogađa sve veći broj mladih širom sveta - nedostatkom prilika na tržištu rada, piše Business insider.

Poslao oko 20 prijava, a odgovori uglavnom nisu stizali

Tokom potrage za letnjom praksom, koja se među studentima smatra važnim korakom ka budućem zaposlenju, prijavio se na oko 20 različitih pozicija.

Iako je iza sebe već imao radno iskustvo, kao i prethodne prakse u Vašingtonu, proces je bio mnogo teži nego što je očekivao.

Umesto poziva na razgovor, najčešće je nailazio na ćutanje poslodavaca.

Povremeno bi stigla odbijenica, a u jednom slučaju obavešten je da je stopa prihvatanja kandidata za određenu praksu iznosila svega 0,008 odsto.

"Čak i danas dobijam mejlove u kojem me odbijaju, i to za prijave koje sam slao pre nekoliko meseci", naveo je on.

Problem nije samo njegov

Kako ističe, sličnu situaciju prolaze i mnogi njegovi prijatelji sa fakulteta.

Letnje prakse, koje su nekada predstavljale relativno dostupan način za sticanje iskustva, danas su postale izuzetno konkurentne.

Mnogi studenti šalju desetine prijava, prolaze kroz više krugova intervjua i mesecima čekaju odgovor.

Istovremeno, broj otvorenih pozicija nije pratio rast broja kandidata, zbog čega je konkurencija postala oštrija nego ranije.

Generacija Z ulazi na jedno od najtežih tržišta rada

Prema brojnim analizama tržišta rada, mladi koji danas završavaju fakultete suočavaju se sa znatno većim izazovima nego prethodne generacije.

Kompanije zapošljavaju opreznije, broj početničkih pozicija je manji, a od kandidata se često traži iskustvo koje mnogi tek treba da steknu.

Zbog toga sve više mladih ljudi oseća nesigurnost kada razmišlja o periodu nakon diplomiranja.

Strah od nezaposlenosti postaje sve češći

Student Harvarda priznaje da ga posebno brine mogućnost da nakon fakulteta ne pronađe posao u struci.

Kako kaže, poznaje diplomce koji su morali da pošalju stotine prijava pre nego što su uspeli da pronađu zaposlenje.

Meseci čekanja, brojni intervjui i konstantne odbijenice postali su svakodnevica čak i za mlade ljude sa vrhunskim obrazovanjem.

Na kraju je uspeo da pronađe letnju praksu, ali ona nije plaćena.

Ipak, smatra da jedna loša sezona prijavljivanja ne mora da odredi nečiju budućnost.

Tržište rada se promenilo

Ova priča pokazuje koliko se tržište rada promenilo poslednjih godina.

Nekada je diploma prestižnog univerziteta bila gotovo sigurna ulaznica za uspešnu karijeru. Danas, međutim, ni studenti Harvarda nisu pošteđeni konkurencije, neizvesnosti i dugotrajne potrage za prilikama.

Za mnoge mlade ljude to je jasan znak da se uspešna karijera više ne podrazumeva, već da zahteva upornost, prilagođavanje i mnogo više strpljenja nego ranije.

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