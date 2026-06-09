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Karijera

Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka

19-godišnji osnivač nakon prodaje multimilionske AI aplikacije pokreće novi projekat koji spaja tehnologiju, navike i zdrav život.

Autor:  Dubravka Jovanović
09.06.2026.11:03
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Mladić sa 19 godina prodao aplikaciju za milione - sada je krenuo ispočetka
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Dok većina studenata kraj godine provodi u učenju za ispite, 19-godišnji Zak Jadegari tada je završavao jednu potpuno drugačiju priču - prodaju svoje multimilionske aplikacije za praćenje ishrane.

Njegova AI aplikacija Cal AI postala je globalni hit, sa više od 10 miliona korisnika i oko 30 miliona dolara godišnjeg prihoda, pre nego što ju je kupio MyFitnessPal.

Ali, za Jadegarija, to nije bio kraj - već početak nečeg novog.

Od prve aplikacije do velikog izlaza

Još kao tinejdžer, Jadegari je pokazao da zna da prepozna priliku. Sa 16 godina prodao je svoju prvu aplikaciju za 100.000 dolara, a zatim nastavio da gradi u tehnološkom svetu.

Sa Cal AI napravio je mnogo veći iskorak - ali kaže da odluka o prodaji nije bila samo poslovna.

"Sve se svelo na razgovor o tome šta svako od nas želi u životu", rekao je za Business Insider.

"Taj razgovor nam je pomogao da donesemo zajedničku odluku".

Za njega je to značilo jedno: slobodu da krene dalje.

"Želim da Cal AI nastavi da raste, ali moja životna misija nije samo aplikacija za brojanje kalorija", rekao je.

Novi projekat: Flow

Nakon prodaje, Jadegari je osnovao novi brend pod nazivom Flow, fokusiran na produktivnost, zdravlje i svakodnevne navike.

Prvi proizvod je Flow Alarm Clock - pametan sistem koji kombinuje aplikaciju i mali fizički uređaj.

Ideja je jednostavna, ali stroga: kada alarm zazvoni, telefon se ne može isključiti dok korisnik fizički ne ustane i prisloni ga na dock uređaj. Tek tada se alarm gasi i aplikacije se ponovo otključavaju.

Cilj je da se ljudi konačno odvoje od „snooze“ dugmeta i jutarnjeg beskrajnog skrolovanja.

"Hteo sam da napravim nešto fizičko, ali bez dugog razvoja koji traje godinama", kaže Jadegari.

"Ovo je i lično - i sam ujutru previše vremena provedem na telefonu".

Izazovi stvarnog sveta

Za razliku od softverskih proizvoda, Flow ulazi u potpuno novu teritoriju - fizičku proizvodnju.

To donosi i nove probleme: zalihe, isporuke i logistiku, koji mogu direktno da uspore rast.

Ipak, Jadegari kaže da ga to ne obeshrabruje.

Tržište na koje ulazi je ogromno. Globalna wellness industrija već vredi bilione dolara i i dalje snažno raste, a sve više mladih kompanija pokušava da spoji tehnologiju i svakodnevno ponašanje ljudi.

Iza svega: jednostavna ideja

Iako iza njega već stoje milioni i uspešna prodaja, Jadegari svoj fokus ne vidi samo u biznisu.

"Zdravlje, produktivnost i wellness su oblasti koje stvarno menjaju život ljudi", kaže on.

I možda je upravo to suština njegove priče - ne sledeći veliki exit, već sledeći proizvod koji menja navike ljudi, korak po korak.

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Prodaja program uspeh zak jadegari

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