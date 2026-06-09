Večita dilema - raditi sezonski posao, ili početi stalni i odložiti fakultet

Baš zato mnogi studenti ovih dana listaju oglase koji nude poslove sezoncima. Među njima je i jedan koji ima dilemu, a verovatno nije jedini: da li prihvatiti posao koji traje i posle septembra, ali nauštrb studiranja. Ovako je to opisao na društvenoj mreži Redit:

"U jakoj sam dilemi, uspeo sam da nađem par poslovnih ponuda koje nude radnicima bez iskustva posao preko, na brodu i Kipru, robovanje, ali bolje trenutno ne mogu. Problem je u tome što bi to trajalo do novembra, a početkom septembra verovatno mogu da se prebacim na fakultet u inostranstvu, gde bi mi priznali većinu bodova. Da li tražiti neki običan posao ili završiti faks kasnije?", upitao je student.

"Robija, brale"

Jedan od učesnika diskusije rekao mu je da bi ipak najbolje bilo proba da nađe posao u Srbiji, ako mu je neophodan novac.

"Nađi ovde neki posao i uživaj u letu, kakva sezona (na moru)! Robija, brale, ja sam išao, ceo dan na poslu vrućina, milion ljudi, pobigija od gužve, a gledaš one ljude kako uživaju, kupaju se, trose pare, zgadi ti se i more i sunce i sve. Mozda je nekome bolje, zavisi kako ko nađe", napisao je korisnik Redita.

On je napomenuo da je radio godinama kao šanker u Crnoj Gori, i da je zarađivao oko 900 evra plus bakšiš. Od kolega je čuo da iskusni konobari u Hrvatskoj mogu da zarade i do 3.000 evra.

Drugu korisnik ga je posavetovao ipak ne zapostavlja studije zbog kratkotrajnoj posla, ako ne mora da radi.

I u Srbiji može da se zaradi

"Pronađi neki posao ovde (u Srbiji), možeš da radiš u nekom magacinu, ima dosta takvih oglasa za mlade, građevina, konobarisanje. Istina manje su plaćeni nego na moru i teški su, ali i to je bolje nego da propustiš priliku za fakultet", napisao je on.

Većina komentatora se složila da je ipak nabolje raditi u Srbiji i ne zaletati se sa poslom u inostranstvu, kada mladić već ima sjajnu priliku za studije u inostranstvu. Korisnici su ga posetili i da je u jeku sezona berbe voća kod nas, što jeste naporno, ali donosi dobar profit, jer konobarisanje tokom leta je, ipak, verovatno najteži posao.

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