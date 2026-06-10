U Hrvatskoj daju 13.000 evra, samo da pronađu radnike

Lokalna samouprava raspisala je javni poziv kojim nudi neto iznos od 13.272,28 evra lekaru specijalisti pedijatrije koji bi radio u gradu na puno radno vreme.

Cilj ove mere je jednostavan - zadržati i privući lekara koji će se dugoročno brinuti o zdravlju dece u Križevcima, piše Poslovni.

Ko može da dobije novac?

Pravo na podsticaj ima pedijatar zaposlen u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi na neodređeno vreme, koji prihvati da ostane na toj poziciji najmanje do sredine 2027. godine.

Ukoliko lekar ranije napusti posao, mora da vrati ceo iznos koji je dobio, a kao garancija se potpisuje i posebna zadužnica.

Zašto grad daje novac?

Kao i mnoge manje sredine, Križevci se suočavaju sa nedostatkom medicinskog kadra, posebno kada je reč o specijalistima za decu.

Zbog toga lokalne vlasti pokušavaju da finansijskim stimulacijama učine rad u gradu privlačnijim za lekare.

Šta to znači za roditelje?

Za roditelje to u praksi znači da grad pokušava da obezbedi stalnog pedijatra kako bi deca imala redovne preglede bez odlaska u druge gradove i dugog čekanja na termine.

Rokovi i isplata

Prijave za program traju do 11. juna 2026. godine, a konačnu odluku donosi gradonačelnik na predlog posebne komisije.

Isplata podsticaja planirana je nakon potpisivanja ugovora i ispunjavanja svih uslova.

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