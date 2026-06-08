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Karijera

Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara

U jednom malom naselju u Usori, gde su mnogi mladi već odavno otišli u inostranstvo, Vesna Bošnjak izdvaja se kao neko ko je odlučio da ostane i da - umesto odlaska, stvori svoj svet u plasteniku.

Autor:  Dubravka Jovanović
08.06.2026.12:31
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Vesna uzgaja najskuplje povrće na svetu - kilogram košta 20.000 dolara
Foto: Shutterstock
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Dok većina poljoprivrednika bira standardne kulture, Vesna je svoj imetak pretvorila u pravu malu kolekciju retkih biljaka. Među njima se posebno izdvaja jedna koja privlači pažnju celog sveta - Aji Charapita, paprika koja se često naziva "najskupljom na planeti".

"Ja sam više kolekcionarka nego poljoprivrednica"

U svom plasteniku Vesna trenutno neguje stotine različitih sorti povrća i začinskog bilja. Kako sama kaže, više ne broji tačno šta sve uzgaja.

"Imam oko 70–80 sorti paprike i preko 230 sorti paradajza. Ne brojim više, volim da imam sve - od začinskog bilja do voća", priča Vesna, za BHRT.

Ono što njen plastenik čini posebnim jeste činjenica da se tu nalaze sorte koje se retko ili gotovo uopšte ne gaje na ovim prostorima – od egzotičnih paradajza do specijalnih vrsta paprike koje imaju i dekorativnu i gurmansku vrednost.

Paprika koja na svetskom tržištu dostiže 20.000 dolara po kilogramu

Najveću pažnju privlači Aji Charapita, sitna žuta paprika poreklom iz Perua. Na američkom tržištu njena suva forma dostiže cenu i do 20.000 dolara po kilogramu.

"Koristi se uglavnom u elitnim restoranima, više kao dekoracija i začin nego kao obična hrana. Kod nas za nju nema tržišta po toj ceni", objašnjava Vesna.

Iako ova informacija zvuči neverovatno, ona za Vesnu ne znači luksuz, već pre svega - ljubav prema uzgoju i istraživanju biljaka.

Život u plasteniku i borba bez velike podrške

Vesna Bošnjak svoje proizvode ne gleda samo kao posao, već kao način života. Sve što proizvede, uglavnom i preradi, a prodaje ga direktno – na kućnom pragu, pijacama i putem društvenih mreža.

Ipak, iza ove priče ne stoji samo egzotična proizvodnja, već i realnost domaće poljoprivrede.

"Podrška je minimalna. Dva plastenika su mi bila uništena, a nije ni proglašena elementarna nepogoda", kaže ona.

Ranije je deo imanja bio pod malinom, ali je zbog nedostatka radne snage morala da smanji proizvodnju i fokusira se na ono što može sama da održava.

Mali plastenik, velika priča

Danas Vesna ima dva plastenika, oko jedan dunum maline i stotinjak grmova borovnice. Sve ostalo, kako kaže, raste „u malom, ali pažljivo čuvanom prostoru“.

Uprkos izazovima, ne planira širenje, već stabilnost i održavanje postojećeg.

"Radim koliko mogu. Ne mogu više sama, ali ne odustajem", poručuje ona.

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Prodaja PAPRIKA najskuplje povrće

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