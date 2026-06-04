Kore od jabuka se takođe mogu koristiti za pripremu brojnih proizvoda koje mnogi ljudi redovno kupuju u prodavnicama, a mogu se napraviti i kod kuće uz minimalan napor.

Jedno od najjednostavnijih rešenja je pravljenje domaćeg jabukovog sirćeta. Da biste ga napravili, potrebno je da kore od jabuka stavite u staklenu teglu, prelijete hladnom vodom i dodate dve kašike šećera.

Teglu treba pokriti gazom i ostaviti na sobnoj temperaturi tri do četiri nedelje. Nakon toga, sadržaj se procedi, a rezultat je blago voćno sirće pogodno za prelive za salate i marinade. Pored toga što je praktično, domaće sirće može predstavljati i značajnu uštedu, jer organsko jabukovo sirće u prodavnicama često ima znatno višu cenu.

Od kora od jabuka možete napraviti i aromatični čaj. Kore je potrebno sušiti na papiru za pečenje dva dana ili držati u rerni zagrejanoj na 80 stepeni oko sat vremena. Nakon sušenja, mogu se čuvati u tegli zajedno sa cimetom.

Za pripremu napitka dovoljno je preliti jednu kašiku smese ključalom vodom. Takav čaj ispunjava prostoriju mirisom koji podseća na sveže pečenu pitu od jabuka. Pogodan je posle obilnog obroka, ne sadrži kofein niti dodatni šećer i može biti lak izbor za večernje opuštanje.

Ali mogućnosti korišćenja kora od jabuka se tu ne završavaju. Mogu se koristiti za pripremu domaćih sirupa, želea, hrskavih čipsova, praška za pecivo, ali i prirodne ishrane biljaka. Ako počnete da prodajete ove proizvode, mogli biste ostvariti dobar profit.

Za pripremu hrskavih čipsova, kore je potrebno posuti mešavinom šećera u prahu i cimeta, rasporediti ih na pleh i peći na 120 stepeni oko 40 minuta. Nakon pečenja dobijate lagan i hrskav desert bez konzervansa, koji može poslužiti kao alternativa industrijski proizvedenim slatkišima.

Domaći sirup se može napraviti i od ostataka jabuka. Potrebno ih je kuvati sa malom količinom vode, šećera i limunove kore oko dvadeset minuta. Nakon proceđivanja dobija se gusti zlatni sirup koji se može koristiti kao preliv za palačinke, dodatak jogurtu ili baza za domaće osvežavajuće napitke.

Kore jabuka bogate su pektinom, vlaknima i antioksidansima poput kvercetina. Veliki deo korisnih supstanci nalazi se direktno ispod površine kore, zbog čega se preporučuje konzumiranje celog voća. Važno je dobro oprati jabuke pre upotrebe, posebno ako nisu iz organskog uzgoja. Potpuno osušene kore mogu se sameljiti u fini prah pomoću mlina za kafu ili blendera.

Takav dodatak ima blag miris jabuke i može se koristiti u pripremi mafina, palačinki, kolača i ovsene kaše. Mala količina je dovoljna da obogati ukus gotovog jela, piše Dnevni.hr

Ako i dalje imate kore koje ne želite da koristite u ishrani, one se mogu koristiti kao prirodna biljna hrana. Jednostavno ih sitno iseckajte i plitko zakopajte u zemlju ili dodajte u kompost. Dok se razlažu, oslobađaju hranljive materije, uključujući kalijum, koji je važan za zdrav rast biljaka.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.