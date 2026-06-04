Aronija je poslednjih godina postala jedna od najzastupljenijih voćarskih priča u Srbiji, naročito među malim i srednjim proizvođačima koji traže kulturu sa manjim rizikom i dugim vekom trajanja. Ova žbunasta biljka, poreklom iz Severne Amerike, izuzetno je otporna na niske temperature i bolesti. Upravo ta otpornost i relativno jednostavno održavanje bez intenzivne hemijske zaštite doprineli su njenoj velikoj popularnosti u prethodnoj deceniji.

Ipak, početak proizvodnje zahteva ozbiljno planiranje i početna ulaganja koja nisu zanemarljiva. Cena sadnica na domaćem tržištu kreće se uglavnom između 250 i 550 dinara, dok je za hektar zasada potrebno oko 3.000 biljaka. Kada se uračunaju kvalitetna priprema zemljišta, ograđivanje parcele, sistem za navodnjavanje "kap po kap" (bez kog ne vredi počinjati), sama sadnja i radna snaga, početni troškovi dostižu od 4.000 do 5.500 evra po hektaru.

Nakon podizanja zasada kreće čekanje. Prve dve godine praktično samo obilazite i održavate biljke, jer aronija počinje da daje značajniji rod tek nakon treće sezone. Puni potencijal i optimalan prinos, koji se kreće između pet i 10 tona po hektaru, ostvaruje se tek posle pete godine.

Međutim, najveći izazov za domaće voćare ostaje tržište sirovog ploda. Cena sveže aronije u otkupu ume ozbiljno da varira - od jedva 100 pa do 400 dinara po kilogramu, u zavisnosti od kvaliteta i ponuđene količine. Takve oscilacije često prave razliku između isplative i neisplative sezone, naročito kada se uračunaju troškovi berbe. Pošto je berba uglavnom ručna, ona u punom jeku sezone zahteva i do dvadesetak sezonskih radnika po hektaru, dok se dnevnice berača u Srbiji kreću između 3.000 i 6.000 dinara.

Zato su oni koji su opstali na tržištu shvatili glavnu stvar - aronija se ne prodaje sa grane.

Jedini pravi put do stabilnog profita jeste prerada. Dok vas za kilogram sveže voćke otkupci često ucenjuju, litar čistog, hladno ceđenog soka od aronije stabilno drži cenu od 1.500 do 2.500 dinara na malo. Slično je i sa sušenom aronijom, džemovima ili čajevima, koji se prodaju po višestruko većoj vrednosti u odnosu na sirov plod. Upravo u podizanju vrednosti proizvoda mnogi pronalaze šansu za siguran plasman i dobru zaradu.

Stručnjaci stoga zaključuju da aronija jeste dugoročna i sigurna investicija koja može doneti stabilan prihod. Ona definitivno nije kultura koja garantuje brz povrat ulaganja preko noći, ali ako se posmatra kao ozbiljan poljoprivredni biznis, uz spremnost proizvođača da uđu u finalnu preradu i direktnu prodaju, ona i te kako ima svetlu budućnost u Srbiji.

U praksi, aronija se pokazuje kao dugoročna investicija koja može doneti stabilan prihod, ali samo ako se posmatra kao ozbiljan poljoprivredni posao, a ne kao brz izvor zarade.

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