Ovu izuzetnu transformaciju pokrenula je grupa entuzijasta, lokalnih ribolovaca i ljubitelja prirode, koji su želeli da svojoj zajednici ostave trajnu vrednost.

Na mestu današnjeg jezera nekada se nalazila laguna puna smeća, okružena otpadom i obrasla gustom trskom. Uprkos takvom stanju, meštani su i tada dolazili na pecanje, loveći manje šarane i karaše. Ideja da se napravi pravo ribolovačko jezero potekla je od zaljubljenika u ribolov koji su iskustvo sticali na brojnim vodama u zemlji i inostranstvu, a želeli su da kvalitetno mesto za pecanje stvore upravo u svom selu, prenosi Jutjub kanal "Izazovi avanturu".

Dobrovoljne akcije kao okidač

Projekat je započeo dobrovoljnim akcijama čišćenja. Tokom zime sekli su trsku na zaleđenom jezeru, spaljivali nagomilani otpad i postepeno uklanjali mulj i smeće. Lokalni poljoprivrednici pomagali su traktorima i prikolicama u raščišćavanju terena, dok je zahvaljujući doniranom bageru jezero produbljeno i prošireno. Sav posao obavljen je na dobrovoljnoj osnovi, uz donacije materijala i rada brojnih meštana.

Tokom godina jezero je poribljavano ribom iz obližnjih reka i kanala. Među njima su i šarani koji su danas dostigli impresivne dimenzije, a pojedini primerci teže više od 20 kilograma. Zahvaljujući bogatom i zdravom ribljem fondu, Laguna danas privlači ribolovce iz cele Evrope, naročito iz susedne Rumunije.

Stvaranje Lagune

O jezeru brine ribolovačko udruženje Klub ljubitelja prirode Laguna, koje primenjuje strogu politiku „ulovi i pusti“ kako bi očuvalo riblji fond. Članovi udruženja, uz podršku lokalne samouprave koja pomaže u pokrivanju osnovnih troškova poput električne energije i odnošenja otpada, redovno održavaju jezero i njegovu okolinu.

Među novijim ulaganjima nalaze se izgradnja ribolovačkog doma, uređenje pešačkih staza za posetioce, kao i planovi za izgradnju bungalova koji bi dodatno unapredili turističku ponudu. Iako se suočavaju sa izazovima poput suzbijanja invazivne vrste soma i održavanja odgovarajućeg vodostaja, članovi udruženja ostaju posvećeni očuvanju i razvoju ovog prirodnog bisera.

Ova priča pokazuje kako zajedništvo, upornost i ljubav prema prirodi mogu potpuno da preobraze zapušten prostor u vredan prirodni i rekreativni resurs, na korist sadašnjih i budućih generacija.

„Mnogi su u početku mislili da se šalimo, ali danas svi mogu da vide koliko smo ozbiljno radili. Ponosan sam što sam deo ovog udruženja i što sam pomogao da stvorimo nešto što će trajati godinama“, rekao je Đorđe, jedan od osnivača inicijative.

Jezero Laguna danas predstavlja dokaz da lokalna inicijativa i posvećenost mogu da pretvore zaboravljenu deponiju u živopisni ekosistem i omiljeno odredište ribolovaca i ljubitelja prirode.

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