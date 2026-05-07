Kako se navodi u saopštenju kompanije NIS, povećana je proizvodnja najvrednijih derivata, odnosno benzina i dizela, dok je proizvodnja mlaznog goriva JET A-1 porasla za 71,7 odsto u poređenju sa martom, prenosi Tanjug.



Direktor Bloka „Prerada“ kompanije NIS Vladimir Gagić izjavio je da je kontinuirani rad rafinerije važan za energetsku stabilnost Srbije i uredno snabdevanje tržišta.



"Zbog toga naši prioriteti ostaju nesmetani nastavak proizvodnje i dalji razvoj prerađivačkih postrojenja, uz realizaciju projekata za povećanje energetske efikasnosti i digitalizaciju", rekao je Gagić.



On je zahvalio zaposlenima u rafineriji i pratećim službama, kojih ima oko 1.700, na radu u, kako je naveo, složenim uslovima poslovanja.



Iz NIS-a navode i da je pančevačka rafinerija, zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji, visokom nivou tehnološke opremljenosti i mogućnosti brzog prilagođavanja promenama u strukturi sirove nafte za preradu, među najmodernijim rafinerijama u regionu.



Od 2009. godine u Rafineriju nafte Pančevo investirano je više od 1,4 milijarde evra, čime je omogućena proizvodnja goriva najvišeg kvaliteta u skladu sa domaćim i evropskim ekološkim standardima.



Ove godine navršava se šest godina od početka rada postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja, koje je omogućilo veću proizvodnju najvrednijih derivata i početak proizvodnje naftnog koksa u Srbiji.



Iz kompanije podsećaju i da je u zaštitu životne sredine od 2009. godine uloženo 95 miliona evra.



Rafinerija nafte Pančevo je, kako se navodi, prvo energetsko postrojenje u Srbiji koje je dobilo IPPC dozvolu, a njome se potvrđuje usklađenost proizvodnih procesa sa najvišim domaćim i evropskim ekološkim standardima.



