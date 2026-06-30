"Prema informacijama s kojima ja raspolažem, zapravo 80-90 odsto robe koja dolazi sa Temua i kineskih platformi ide putanjom Istanbula-Uzbekistana i mi smo kao Srbija prepoznati kao balkanski hab, znači sva roba se sliva mimo Evropske unije i u toj perspektivi ne očekujem nikakav veliki efekat", rekla je Milidrag za Tanjug.

Na pitanje da li očekuje da će se broj narudžbina preko ovih platformi smanjiti zbog novih pravila, Milidrag je navela da ne očekuje i da pretpostavlja da će kupci, pogotovo u EU, pametnije kupovati, a možda raditi i objedinjene kupovine.

"Mislim da će od toga profitirati Kinezi, jer kad pogledate njihov biznis model koji obuhvata besplatnu isporuku, njima se i više isplati da imaju te neke veće objedinjene kupovine. Što se tiče samih građana Evropske unije, negde mislim da će i oni pametnije kupovati, možda neće imati te impulsivne kupovine, nešto što im čak i ne treba", rekla je ona.

Milidrag smatra da u ovom trenutku većina građana svih starosnih dobi znaju dobro kako da kupuju sa Temua i ovih platformi, ali svakako postoje i druge platforme i onda obavezno treba obratiti pažnju da li je obračunato sve - transport, carina, sve takse, da li je uračunat PDV.

"Naravno niko ne želi neko iznenađenje kada vam kurir zakuca na vrata, tako da iz te perspektive obavezno pogledajte koji su uslovi kupovine, da li je ta kupovina sigurna i da li vam je sve obračunato unapred", upozorila je Milidrag.

Evropski parlament i Savet Evropske unije izglasao je uvođenje naknada za obradu malih paketa koji stižu iz zemalja van EU, počev od 1. jula.

Kako prenosi protal Times of Malta, to znači da ako neko kupi proizvod od prodavca van EU, moraće da plati dodatnu carinsku taksu od tri evra plus PDV. Ako kupi tri različita proizvoda, na primer pantalone, suknju i haljinu, oni će se tretirati kao tri različita artikla sa zasebnim tarifnim klasifikacijama i svaki od njih će imati svoju carinsku taksu od tri evra, što znači dodatnih devet evra carine, plus PDV.

Ova odluka je doneta, kako navode mediji, kao odgovor na veliki priliv robe koja u Evropu stiže sa kineskih onlajn platformi poput Sheina, Temua i AliExpresa, ali i sa Amazona.

"Ova taksa će takođe biti uključena u ukupan iznos na osnovu kojeg se obračunava PDV. Zbog toga bi kupovina robe male vrednosti iz zemalja van EU mogla postati skuplja, a proces vraćanja robe takođe može biti pogođen", saopštila je Carinska uprava Malte.

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