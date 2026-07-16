Pomenuta alga se već nalazi u novozelandskim jezerima Rotoiti, Rotoroa i Tenison, i postoji velika opasnost da se prenese i na ovo jezero.

Bodensko jezero ili Plavo jezero u okviru Nacionalnog parka Nelson Lejks na Južnom ostrvu Novog Zelanda je popularna turistička atrakcija među planinarima, posebno u poslednjih deset godina otkako su njegove fotografije na društvenim mrežama postale viralne.

Ovo jezero, okruženo planinama i prelepom prirodom, karakteriše se izvanrednom plavom bojom vode. Pre deset godina, naučnici su potvrdili da jezero ima izuzetnu optičku bistrinu - i vidljivost do 80 metara dubine, i smatra se vizuelno najčistijim izvorom slatke vode koji su do sada zabeležili.

Titula najčistijeg jezera na svetu udvostručila je broj posetilaca za relativno kratko vreme i izazvala strah lokalnog stanovništva na Novom Zelandu da će to ugroziti njegovu čistoću. Najviše se plaše širenja mikroskopske alge lindavia, koja stvara sluz u vodi i zamućuje je.

Pomenute alge se već nalaze u novozelandskim jezerima Rotoiti, Rotoroa i Tenison, i postoji velika opasnost da se prenesu i na ovo jezero. Nije tako teško kao što biste možda pomislili. Dovoljno je da samo jedna kap vode koja sadrži ovu invazivnu mikroskopsku algu - iz planinarskih cipela ili flaše vode - uđe u jezero i ugrozi ekosistem.

Za mavarsko pleme Ngati Apa koje je prvobitno otkrilo jezero i nazvalo ga Rotomairvenua, ili Jezero mirnih zemalja, ono ima važnu kulturnu i duhovnu komponentu - smatraju ga svetim mestom koje pomaže dušama preminulih da pređu na drugu stranu.

Iz tog razloga, ulazak u vodu je zabranjen. Plivanje, vlaženje peškira radi hlađenja tokom vrućeg letnjeg dana ili stavljanje GoPro kamere unutra radi pravljenja hladne podvodne fotografije su zabranjeni.

Ulazak u vodu je takođe zabranjen kako bi se sprečilo širenje invazivnih algi. Da bi se dodatno zaštitilo od ove mogućnosti, Odeljenje za zaštitu prirode Novog Zelanda, u saradnji sa zajednicom Ngati Apa, postavilo je stanice za čišćenje u blizini jezera gde je prisutna lindavija, piše Pun kufer.

Takođe su postavljeni edukativni znakovi koji zahtevaju od planinara da očiste svoje cipele i opremu pre nego što krenu ka Rotomairvenu.

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