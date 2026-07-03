U prodavnicama garderobe najviše se primećuje da je sezonsko sniženje u toku. Odeljci u radnjama sa naznačenim procentima trenutno su puni komada u skoro svim veličinama. Cene su šarene. Tako se na zidovima poznatih butika ispod oznake "sve po" mogu pazariti pantalone po ceni od 2.790 dinara, majice za 2.990 ili 1.190 dinara, farmerke za 2.390 dinara, sakoi po ceni od 3.390 dinara ili haljine za 1.990, 2.300, 2.800 ili 3.600 dinara.



- Mnogo je robe na ofingerima, ali ponuda je loša. Često se zapitam ko kupuje takve stvai. Nedopustivo mi je da plaćam za bluzu koja se providi 3.500 dinara. Na popustu je, a nije pristupačna i dalje. Za mnogo garderobe sam se razočarala kada sam videla materijal od kog je i kroj. Deluje kao da nikada nije bilo lakše da se obučemo, da je ponuda ogromna, a u stvari je sve uprkos navedenim sniženjima skupo, jednolično i nekvalitetno - požalila nam se Milca M, pišu Novosti.



Mamac za impulsivnu kupovinu često bude povoljan komad odeće, koji nije potreban u tom trenutku, ali "neka se nađe". I baš kada se dogodi prilika da se obuče, kupac shvati da mu treba još nekoliko stvari uz to da bi moglo da se nosi. Primer su suknje i haljine.



- Ne razumem zbog čega proizvođači prave modele bez podsuknje. To mi je još jedan trošak da bih mogla da ih nosim. I onda kada saberem šta sam kupila, ispada da nisam popust ni osetila - revoltirana je Ana T.



Gotovo po pravilu, sniženjima se dame najviše raduju, ali trgovci ne zanemaruju gospodu. Muške bermude u popularnim buticima koštaju do 2.300 dinara, pamučne majice 1.400, košulje i pantalone 2.600, duksevi 2.000, a blejzeri do 4.000 dianra.



Prema rečima Dejana Gavrilovića iz Udruženja potrošača, za sada nije bilo pritužbi kupaca na nove manipulacije trgovaca. Ono što se zna dugo, jeste da trgovci nude robu koja je zaostala, veličine i boje koje se ne prodaju, kao i specifične modele.



- Čast izuzecima, kod kojih se mogu pronaći komadi odeće ili obuće sa lepim popustom - kaže Gavrilović. - Sezonska sniženja često služe kao obmana potrošača, da ih privuku u objekte ne bi li nešto kod njih pazarili. Trgovci imaju običaj da podignu cene pre sezonskog sniženja za 20 do 30 odsto, a onda kada počne akcija oglase da je proizvod za toliko procenata pojeftinio, a zapravo se njegova cena uopšte nije promenila. To je nepoštena poslovna praksa i građani treba da vode računa da ih ne privuče samo oglašavanje popusta.



Preporuka potrošačima je da neko vreme prate cenu proizvoda koji ih zanima, pa da uoče da li je zaista pojeftinio kada počne sezonsko sniženje. Ima sve više edukovanih kupaca, koji primećuju i prijavljuju obmane tržištnoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača. Ukoliko je oglašen najveći procenat sniženja, što je trenutno najčešće do 50 odsto, jedna petina proizvoda mora da bude obuhvaćena tim popustom.



Takođe, sezonska sniženja odnose se isključivo na sezonsku odeću. Svaka zloupotreba trgovaca, u vidu prodaje komada odeće i obuće iz jesenje ili zimske kolekcije po nižim cenama, umesto letnjih stvari, treba da se prijavi nadležnim inspekcijama. Nesezonski artikli mogu da se prodaju u tom periodu, ali ne po sniženim cenama.



Postoji i rasprodaja koja se sprovodi kada se zatvara trgovinski objekat, kada trgovac prestaje da posluje ili kada prestaje sa prodajom određene garderobe. Za tu odeću važi poseban režim, a u skladu sa zakonom, trgovac nije u mogućnosti da unosi novu količinu garderobe dok traje rasprodaja.



Inače, onlajn prodavnice u ovom periodu posebno su aktivne. Uz dodatne promo kodove, besplatnu dostavu i akcije putem aplikacija na mobilnom telefonu, privlače potrošnju. Kupci tako mogu da ostvare dodatnih 10 ili 15 odsto popusta.



Sezonsko sniženje najduže može trajati 60 dana.



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