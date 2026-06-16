Dok se reprezentacije širom sveta pripremaju za Svetsko prvenstvo 2026. godine, jedna analiza privukla je pažnju i van fudbalskih terena. Ispostavilo se da trofej koji će podići novi šampion nije samo najprestižniji u sportu, već i najvredniji pehar na svetu.

Prema najnovijem istraživanju, vrednost FIFA trofeja danas se procenjuje na čak 763.000 evra, računajući isključivo vrednost zlata i drugih plemenitih metala od kojih je napravljen, prenosi Kamatica.

Od 2.900 do 763.000 evra - šta se dogodilo za šest decenija?

Podaci pokazuju da bi isti taj trofej 1966. godine, kada je Engleska poslednji put osvojila titulu svetskog prvaka, vredeo svega oko 2.900 evra.

To znači da je njegova vrednost porasla čak 264 puta za manje od 60 godina.

Iako na prvi pogled deluje da je reč o neverovatnom skoku vrednosti samog pehara, finansijski stručnjaci objašnjavaju da se iza ove brojke krije mnogo šira priča.

Zlato ostaje isto, novac gubi vrednost

Glavni razlog rasta vrednosti FIFA trofeja jeste višedecenijski rast cene zlata.

Dok je šezdesetih godina prošlog veka unca zlata vredela oko 30 evra, danas njena cena premašuje 3.500 evra, a ove godine je u jednom trenutku dostigla i više od 4.600 evra.

Stručnjaci ističu da ova promena ne govori samo o zlatu, već i o tome koliko se tokom decenija promenila kupovna moć novca.

Drugim rečima, zlato je uglavnom zadržalo svoju vrednost, dok su valute vremenom gubile deo kupovne snage zbog inflacije i ekonomskih promena.

Najvredniji sportski trofej na planeti

Analiza platforme za trgovinu plemenitim metalima pokazala je da FIFA pehar trenutno zauzima prvo mesto među svim sportskim trofejima po vrednosti materijala od kojih je napravljen.

Najbliži konkurent mu je pehar čuvene konjičke trke Kentucky Derby, čija se vrednost procenjuje na oko 741.000 evra.

Ipak, nijedan drugi trofej nije uspeo da nadmaši simbol svetskog fudbala.

Šala na račun Engleske obišla svet

Zanimljivo je da su pojedini finansijski analitičari iskoristili ove podatke kako bi se našalili na račun engleske reprezentacije, koja na novu titulu svetskog prvaka čeka još od 1966. godine.

"Trofej danas vredi pravo bogatstvo samo zbog metala od kojih je napravljen. To se, nažalost, ne može reći za rezultate Engleske poslednjih decenija", našalio se jedan stručnjak.

Drugi je dodao da možda engleski fudbaleri samo čekaju da pehar još malo poskupi pre nego što ga konačno vrate kući.

Nije samo pehar vredan - vredan je i san

Iako je gotovo 763.000 evra impresivna cifra, prava vrednost FIFA trofeja za fudbalere ipak ne može da se izrazi novcem.

Za mnoge igrače to je simbol karijere, godina odricanja, treninga i snova koje nose još od detinjstva.

Zato će narednog leta milioni navijača širom sveta gledati isti cilj - ne samo najskuplji sportski trofej na planeti, već i najpoželjniji komad zlata u svetu sporta.

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